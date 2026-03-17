Srđan Mobi Dik, devedesetih godinas bio je među najpopularnijim izvođačima. Njegova popularnost donela mu je velike simpatije lepšeg pola, a sudeći po izjavi koju je sada dao, nije im ni on odoleo.

Popularni pevač gostovao je u "Wai wai potkastu", gde je na pitanje sa koliko je žena spavao, dao odgovor kao iz topa.

- Bilo ih je preko sto, evo reći ću iskreno, jednom sam uspeo da izbrojim do 150 žena - rekao je Mobi Dik, a voditelji potkasta su bili iznenađeni.

Bio sa obe pevačice iz grupe

Srđan Mobi Dik jednom prilikom dao je intervju za Kurir, gde je otkrio da je bio intiman sa obe pevačice iz njegove grupe.

- Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne dece. Bile su odlične u krevetu, zavisi s koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra. Poslednja stvar u životu koju bih želeo je da uvredim neku svoju bivšu devojku. S njima sam završio, ali tada nam je bilo vrlo lepo. Ponosan sam na njih, jer imaju porodice - rekao je Srđan pre nekoliko godina za Kurir.

Radi za svetsku firmu Dizni

Srđan je davno muzičku karijeru po strani, a jednom prilikom Kurir je posetio kraj u kom živi zvezda devedesetih i tada smo došli do saznanja čime se danas bavi pevač.

"Koliko sam čula od mojih žena ovde u kraju, on već godinama radi za "Dizni", to vam je ona najveća i najpoznatija svetska firma za crtane filmove. Upao je u produkciju, mnogo lepa priča, ima super poziciju, mediji i nastupi ga ne zanimaju. Sad je u skroz drugom filmu. Vidim da većina pevača koja je bila popularna devedesetih sad radi te neke nastupe, ali čini mi se da njega to ne radi. Živi u nekom svom svetu i rekla bih da mu lepo ide", zaključuje komšinica.

