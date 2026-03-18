Vesna Zmijanac harala je u vreme bivše Jugoslavije i važila za s*ks simbola tog vremena. Vatrena plavuša sa istaknutim oblinama i neverovatnim X faktorom nizala je hit za hitom, dok su mnogi drhtali za njom.

Muzička zvezda gostovala je u B castu kod Bokija 13 i govorila o privatnom životu, ali i karijeri.

"Nisam bila svesna sebe"

Vesna je prokomentarisala svoj fizički izgled u vreme kada je harala i priznala da nije bila svesna svoje lepote.

- Ma gde sam bila svesna. Ja sam samo gledala ono što ne valja. Gledala sam u svoj stomačić, mislila sam može to bolje. Mi žene uvek tako gledamo i vidimo ono što kao nije u redu, ali tek kasnije sam shvatila da sam bila dobra riba. Kad nemate više 25 nego negde 45, shvatite da ste bili sjajni - govorila je Vesna.

O braku sa Kemišom

Vesna je otkrila detalje iz svog prvog braka i istinu o kojoj se decenijama spekulisalo.

- Kod Miroljuba je bilo interesantno što je bio apsolutni prvak u muzici, na harmonici. Kada sam ga ja upoznala svirao je klasičnu muziku, došao je iz Nemačke. Ne možemo da ga stavimo u koš - muzikanti. On se kasnije pokvario pored mene, jer sam ja pevala narodnu muziku, pa je on počeo uz mene. Više sam volela intelektualce. On je imao je nešto što nije bilo u skladu sa mojim mozgom. Ja sam ustvari bila zaljubljena u njegovo sviranje, bio je maestralan, besprekoran. Nismo imali decu i niko ne zna zašto, ni ja ni on.Želeli smo, radili na tome jesmo, ali se ništa nije zbivalo. On je kasnije dobio dete, i ja sam bez problema dobila kasnije Nikoliju. Bio je to možda neki gen. Neka sudbina, tako je bilo suđeno - govorila je Vesna u B castu kod Bokija 13 i otkrila istinu o kojoj se pričalo decenijama:

- Zoricu Brunclik je upoznao nekoliko meseci kasnije. Kod naš nije štimalo, nije imalo šta da pogura naš odnos, možda eto da smo imali decu. Mi i kad smo bili zajedno, nismo bili dobri. Sve te priče o nama, Zorici, to je bio spektakl. Sve što se izdešavalo sa njima, desilo se kad smo se Kemiš i ja rastali. Nema nikakve veze sa preotimanjem i to je jedina istina. Mi nismo nikako bili zajedno kad je došla Zorica - rekla je Zorica.

Početak karijere uz Šabana

Muzička zvezda je govorila o prvim koracima na estradi i muzičkom odrastanju uz Šabana Šaulića koji joj je bio prijatelj, podrška i uzor.

