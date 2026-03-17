Slušaj vest

Vesna Zmijanac proslaviće 50 godina karijere sa svojom publikom na koncertima u Areni u Beogradu 14. i 15. maja 2026. Za ove spektakle vlada veliko interesovanje, jer dugo je prošlo otkako je legendana folk zvezda držala solističke koncerte.

Ona je dugo odbijala ovakav poduhvat, ali je ipak promenila mišljenje na nagovor vlasnika Hajp produkcije i televizije Saše Mirkovića.

Vesna je gostujući u podkastu kod Bokija 13 odgovorila na pitanje šta to Mirković ima a drugi nemaju pa je uspeo da je ubedi da rade Arenu.

-M... - kao iz top aje rekla Vesna.

Potom se putem telefonskog poziva u podkast usključio i Saša Mirković.

Ušće

- Uspeo sam da je nagovorim, tako što sam joj objasnio da je ovo samo uvertira i jedno razigravanje cele turneje koju ćemo da završimo na nekom većem prostoru, recimo na Ušću! Eto za jedno godinu i po dana da napravimo jedno veliko Ušće i spektakl koji još nije viđen – započeo je Mirković i nastavio:

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Screenshot, Marko Karovic

- Mi ne radimo to da su fejk Arene, sa zamračenim nivoima 400, sa barskim stolovima, crnim zavesama. Ovo je klasična Arena gde bude 20.000 ljudi i to je to. Nema foliranja, ono kao radim sedam Arena, pa nam se posle neke druge ili treće slomi noga, pa se otkažu ove druge.

Vesna je potom imala poruku za Mirkovića.

- Kaži mu da svaki dan mora da zove da mi kaže da me voli inače ću da se razvedem od njega.

- Danas joj doduše nisam rekao da je volim. Volim te, Vesna puno. Sutra ću da nadoknadim tako što ću joj dva puta reći - našalio se Mirković.

Podsetimo, u podkastu je otkrila da se povlači na Bukulju kako bi se što bolje pripremila za dva beogradska spektakla.

Kako je rekla, njeno trenutno zdravstveno stanje dobro i "u skladu sa godinama", ali joj je neophodan mir.

Odlazi iz Beograda

- Malo mi fali kondicije za Arenu, moraćemo na visinske pripreme na Bukulju. Do Arene me ne viđa niko sem patika i trenerki, kraj! Moram malo na kondicione treninge - poručila je Vesna.

1/5 Vidi galeriju Vesna Zmijanac Foto: Marko Karovic

Pevačica je iskoristila priliku da stavi tačku i na gradske priče o njenom navodnom problemu sa alkoholom. Ona je priznala da uživa u čašici viskija kada je u kafani, ali je oštro demantovala natpise da je alkoholičar.

- Onaj ko je alkoholičar taj ne priča. On ćuti i pije, a ja koja popijem ponekad viski u kafani gde pevam sa mojim drugarima, ja to na sva zvona - objasnila je pevačica i dodala da oni koji to pišu ne znaju kako izgleda alkoholičar, ističući da se po njenom negovanom licu u 70. godini jasno vidi prava istina.

Vesna Zmijanac Foto: Printscreen

