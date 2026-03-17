Veštačka inteligencija, tačnije, aplikacija Chat GPT, na pitanje koja je najveselija domaća pesma, dao je svoj odgovor.

U pitanju je pesma "Hajde da se volimo" koju je davno otpevala Lepa Brena.

Veštačka inteligencija navela je Brenine hitove poput „Čačak, Čačak“ i „Mile voli disko“ kao najveselije, ali je na prvo mesto stavila pesmu „Hajde da se volimo“ jer ima dobru energiju, euforična je i poziva na druženje i ljubav.

Kako je navela, čim krene ovaj hit, nema šanse da se ljudi ne nasmeju i ne zaplešu, a takođe je istakla da je vole sve generacije širom eks Jugoslavije, bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost.

Sa elementima diska i narodne melodije lako ulazi u uši, a u samom tekstu pesme nema rastanaka, nema tuge, nema bivših, samo poziv na zajedništvo, smeh i ljubav, navela je veštačka inteligencija.

Refren „Hajde da se volimo“ je jednostavan i univerzalan, ističe Chat Gpt. Možeš ga pevati u društvu, na svadbi, na žurci, u kolima i svuda zvuči kao poziv na osmeh i igru. To je pesma koja govori o raspoloženju, o životnoj radosti i zato je najveselija na domaćoj muzičkoj sceni.

Lepa Brena i Slatki greh

Kada se pojavila 1987. godine, Brena je već bila simbol sreće i veselja. Čak i oni koji nisu fanovi narodne muzike priznaju da ova Brenina pesma podigne atmosferu čim krene refren.

Retko koja numera sa naših prostora ima tu sposobnost da u svakom uzrastu i generaciji izazove osmeh. Mladi je znaju, stariji je obožavaju, a muzički bendovi je i danas stavljaju kao špicu veselja na proslavama, navela je veštačka inteligencija, a prenosi Grandonline.

