U domu popularnog pevača Emira Habibovića ovih dana vlada posebna atmosfera ispunjena radošću i ljubavlju. Povod za slavlje bio je rođendan njegove supruge Tamara Selimović, koji je pevač odlučio da učini nezaboravnim iznenađenjem organizovanim baš po njenoj meri.

Proslava u Crnoj Gori

Proslava je upriličena u Crnoj Gori, u toploj i intimnoj atmosferi, daleko od gužve i očiju javnosti. Okružena najbližima, Tamara je sa osmehom na licu duvala rođendanske svećice, dok su joj u tom emotivnom trenutku pomagali njihovi naslednici koji su zajedno sa majkom poželeli želju. Upravo ti trenuci porodične bliskosti učinili su slavlje još posebnijim.

Radost porodice dodatno je uvećala i vest koja je mnoge obradovala. Tamara je u blagoslovenom stanju, pa će njihov dom uskoro postati bogatiji za još jedan dečji osmeh. Ova vest donela je veliku sreću kako njima, tako i njihovim porodicama i prijateljima, posebno jer dolazi nakon izazovnog perioda kroz koji je par prošao tokom prošle godine.

Malo ko je znao da će ovo dete biti čak šesto za popularnog pevača. Emir iz prethodnog braka ima troje dece, dok sa Tamarom već ima dve ćerke. Dolaskom nove bebe njihova porodica postaće još brojnija i brojaće čak šestoro mališana, što je za njih najveći životni blagoslov.

Ljubav snažnija nego ikad

Iako su se ranije u javnosti mogle čuti spekulacije o navodnim problemima u njihovom braku, par je te priče brzo demantovao. Sudeći po osmesima, zajedničkim trenucima i radosti koju dele, ljubav između Emira i Tamare danas je snažnija nego ikada, a njihov dom ispunjen je toplinom, iščekivanjem i srećom zbog novog poglavlja koje je pred njima.

podsetimo, Emira mnogi smatraju naslednikom Šabana Šaulića, a nedavno je nastupio na koncertu upriličenom u čast pokojnog kralja narodne muzike.