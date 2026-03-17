Jala Brat i Buba Corelli, u saradnji sa regionalnim liderom u organizaciji događaja – SKYMUSIC, u novembru prošle godine, započeli su GOAT Tour. Prva evropska turneja najpopularnijeg dvojca na Balkanu, u rekordnom roku je postala sinonim za apsolutnu dominaciju i produkcijski perfekcionizam.

Foto: Din Hodžić i Stefan Rajhl/Music Week

Da se radi o fenomenu svetskih razmera, postalo je jasno već na samom startu u Skopju. Dva uzastopno rasprodata koncerta bila su samo uvertira u seriju uspeha koji se nižu u gradovima širom Evrope. Jala i Buba trenutno beleže neprekidan niz rasprodatih arena, postavljajući standarde koji pariraju najvećim evropskim zvezdama današnjice.

Možda najsnažniji dokaz popularnosti ovog dvojca desio se u Zagrebu. Prvi najavljeni koncert u u Areni Zagreb rasprodat je za neverovatnih manje od dva sata, što je podvig koji je retko zabeležen u modernoj istoriji ove industrije. Zbog nezapamćenog pritiska fanova, odmah je najavljen i drugi datum, čime je potvrđeno da su Jala i Buba trenutno najtraženiji izvođači u regionu.

Nemačka i Švajcarska takođe ne zaostaju za euforijom. Arene u Dizeldorfu i Štutgartu su bile u potpunosti rasprodate nedeljama unapred, dok se ovog vikenda u Cirihu očekuje još jedan u nizu trijumfa pred krcatom dvoranom.

Iako su brojke već sada fascinantne, GOAT Tour je tek na svom prvom poglavlju. Pred nama je još preko 10 koncerata u preko 10 evropskih metropola, a, sudeći po trenutnom interesovanju, svaka naredna stanica biće nova potvrda statusa koji Jala i Buba uživaju.

GOAT Tour donosi najraskošnije i produkcijski najzahtevnije izdanje u njihovoj dosadašnjoj karijeri. Upečatljiv multimedijalni spektakl, tehnički besprekorno izveden i muzički zaokružen, GOAT Tour, postavlja nove standarde na aktuelnoj sceni. Za realizaciju je zadužen SKYMUSIC, dok turneju predstavlja platforma Music Week.