Slušaj vest

Hrvatska voditeljka Nikolina Pišek i dalje na dirljiv i dostojanstven način čuva uspomenu na svog pokojnog supruga Vidoja Ristovića, čija je iznenadna smrt potresla javnost širom regiona. Od smrti biznismena je prošlo četiri godine, ali emocije nisu izbledele, već Nikolina iz daleka vodi računa da njegov grob uvek bude ukrašen svežim cvećem.

Nikolina Pišek šalje sveže cveće na grob supruga Vidoja

O svemu brine

Kako se navodi, voditeljka ne propušta priliku da pošalje bukete cveća, birajući pažljivo aranžmane koji, po svemu sudeći, imaju posebno značenje. U pitanju su najčešće nežne i elegantne kombinacije cveća, koje simbolizuju ljubav, poštovanje i večnu uspomenu. Time Nikolina, i nakon svih izazova kroz koje je prošla, pokazuje koliko joj je važna uspomena na supruga sa kojim je delila deo svog života.

Tome svedoči radnik na groblju kojeg smo nedavno zatekli dok obilazi večne kuće pokojnika:

- Porodica redovno dolazi i obilazi grob. Supruga šalje cveće, dostavljači donesu i lepo ukrase, tako mnogi rade-kaže nam radnik.

Njena posvećenost i istrajnost u očuvanju sećanja na Vidoja nisu promakle ni onima koji povremeno posećuju isto groblje. Prema njihovim rečima, grob je uvek uredan, sa svežim cvećem koje svedoči o nečijoj pažnji i ljubavi koja ne jenjava. Upravo ti mali, ali značajni gestovi govore više od reči o dubini emocija koje voditeljka i dalje nosi.

Bili su skladan par

1/5 Vidi galeriju Nikolina Pišek i Vidoje Ristović imali su snažnu ljubav Foto: Damir Dervišagić, Aleksandar Jovanović Cile, Aleksandar Jovanović Cile, Kurir/A.J.Panić, Damir Dervišagić

Detalji koji život znače

Podsetimo, vest o smrti Vidoja Ristovića odjeknula je kao grom iz vedra neba, a Nikolina je u tom periodu prolazila kroz izuzetno težak i turbulentan životni trenutak. Ipak, uprkos svemu, uspela je da pronađe snagu i nastavi dalje, ali bez zaborava na čoveka koji je bio važan deo njenog života.

Ovakav njen odnos prema uspomeni na pokojnog supruga mnogi tumače kao dokaz istinske i duboke ljubavi, ali i kao primer dostojanstva u suočavanju sa gubitkom.

I dok nastavlja sa svojim poslovnim i privatnim obavezama, čini se da voditeljka na ovaj način pronalazi mir kroz tihe trenutke sećanja, daleko od očiju javnosti, uz simboliku svežeg cveća koje redovno ostavlja kao znak ljubavi koja traje i nakon rastanka.