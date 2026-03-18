Jakov Jozinović napravio je pravi bum na balkanskoj estradi i sada uživa dok radi ono što najviše voli. Ali to donedavno nije bilo tako.

Mladi pevač zaludeo je omladinu svojim glasom i energijom, a tome svedoče rasprodati koncerti u velikim halama širom regiona.

Jozinović je, pre nego što je svoj talenat predstavio široj publici na popularnoj mreži Tiktok, bio jedan običan dečko koji se nije stideo da radi razne poslove.

Gostujući u emisiji "Kod nas doma" na HRT televiziji, pevač je otkrio kojim se sve poslovima bavio.

Oduševio region

- Pre samo tri godine radio sam na arheološkim iskopinama, na 40 stepeni, i s obzirom na to da dolazim iz Vinkovaca, svi znamo da su Vinkovci arheološki plodno područje, stvarno se moglo mnogo toga naći, svašta sam tu iskopao, a posle toga sam, naravno, radio i u proizvodnji sveća, pa sam... Joj, bilo je tu svega. Radio sam onda u šljivicima, brao voće za dnevnicu, pa stvarno sam svuda radio - rekao je Jakov u pomenutoj emisiji.

Podsetimo, Jozinović je na muzičkoj sceni eksplodirao prošle godine, i to bez ijedne objavljene pesme. Zahvaljujući Tiktoku, pobrao je simpatije publike širom Balkana. Ljudi su masovno uživali slušajući ga dok peva pesme Olivera Dragojevića, Vlade Georgieva, Đorđa Balaševića, kao i druge hitove iz doba Jugoslavije.

Toliko je oduševio javnost da su se menadžeri počeli otimati za njega, a to je dovelo i do prvih koncerata. U oktobru prošle godine održao je dva spektakularna nastupa u MTS dvorani, nekadašnjem Domu sindikata, za koje su se karte rasprodale u ekspresnom roku. Bila je to vest koja je danima punila medije širom regiona. Svi su se pitali ko je mladić koji je zaludeo publiku, posebno najmlađe, a da nema nijednu svoju pesmu, niti skandal po kojem bi postao poznat.

Nakon ovog uspeha ubrzo je počeo da radi na prvim pesmama, koje su, očekivano, preko noći postale hitovi. Zakazao je i koncert u Areni Zagreb za 19. jun i prodao sve ulaznice za nekoliko dana, a onda dodao još jedan datum - 20. jun.

Jakov će održati seriju koncerata pod nazivom "Ja za čuda letim" u Plavoj dvorani Sava centra u Beogradu, počevši od 27. marta 2026. godine, usled ogromnog interesovanja publike i rasprodatih termina. Planirano je više nastupa krajem marta i aprila 2026. godine, uključujući 28. i 31. mart, 1, 17. i 18. april.

Najveća potvrda

Prošlog vikend održao je i koncert u novosadskoj hali Spens, nakon čega je poručio:

- Dragi moji, dosad najveći koncert u sklopu ove turneje! Hvala na gostoprimstvu, ljubavi i najvećoj potvrdi zašto ovo radim! Novi Sade, videćemo se opet - napisao je Jakov Jozinović na Instagramu.

