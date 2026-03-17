Dragan Kojić Keba prvi je od članova žirija došao na snimanje "Zvezda Granda". Čim je izašao iz automobila rekao je da se smrzao, a onda otkrio zbog čega je ranije stigao u studio na Košutnjaku.

- Došao sam ranije zato što imam dva kandidata danas i moram da ih čujem na probi. Mi sarađujemo i poštujem njihovu volju i želju kada je izbor pesama u pitanju, ali ako vidim da to ne valja, onda ne može. Kod mene nikada nije bilo isključivosti, pogotovo u muzici. Ako je nas troje tu, a jedan kaže po mom, ćao, ne sarađujemo.

U aprilu obeležavamo 27 godina od početka bombrdovanja. Kako je bilo u to vreme, jesi li ti pevao po trgovima, mostovima, da li si imao hrabrost da na taj način, da kažem, braniš našu zemlju?

- Da li sam bio hrabar ili ne, ja ne bih o tome. Pevao sam, ali kada mi neko postavi to pitanje uvekse setim onog prvog izlaska. Video sam da se nešto dešava na Trgu republike. Uvek sam bio radoznao i otišao sam da vidim šta se radi. Koliko se sećam bili su tu Dejan Cukić, Bajaga, uglavnom rokeri, videli su mi i pozvali s njima. To je bio najspontaniji skup, ja sam izašao i pevao "Imao sam" i ne znam šta još. Znaju oni koji su tada bili o čemu pričam. Kasnije je bilo i na Brankovom mostu, pa opet na Trgu. Sećam se jedne neslane šale iz Bosne, rekli su mi sad kada vas bombarduju vi morate da pevate.

Mladenci su u nedlju, žene danas prose muškarce, šta ti misliš o tome?

- Tako i treba. Uvek kažem devojakama šta čekate, pružite korak. Nešto se femkaju pa onda jao, našao je drugu. Pa što si čekala?

Kako bi reagovao da čuješ da je tvoja ćerka zaprosila muškarca?

- Čestitao bih joj, šta je problem.

Ima li brak danas vrednost?

- Naravno da ima, sad koliko će da traje, to se nikad ne zna. Ne treba puno razmišljati. Kažem muškarcima uradite to što ranije. Olja je imala 17 kad smo se zabavljali, u 18. se udala za mene, šta joj fali. Lepa je ko lutka.

Džejla je izjavila da pevač kada hoće svoju privatnost može da sačuva za sebe, Aleksandra Mladenović joj se suprotstavila i rekla da je to nemoguće kada živiš u Beogradu.

- Nema smisla da ja pričam o njima, mlade su, napredne, ekstra su, obe odlično pevaju. Moje je samo da ih podržim.