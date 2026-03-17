Pred rasprodatom velikom halom Spens, Jakov Jozinović održao je nedavno svoj prvi veliki koncert u Srbiji i publici priredio snažan koncertni spektakl koji je potvrdio zašto se poslednjih meseci sve češće govori da je pred njim velika muzička karijera.

Za razliku od mlade muzičke zvezde, Toni Cetinski otkazao je koncert koji je trebalo da održi 8. marta na istom mestu, i to samo nekoliko sati pre nego što je trebalo da izađe pred publiku, pod lažnim izgovorom da "dvorana nosi bolna sećanja iz rata devedesetih".

"Novi Sade, videćemo se opet"

Nakon velikog uspeha i spektakla koji je održao, Jakov se oglasio, priznao da mu je Spens najveće dostignuće do sada i poslao snažnu poruku:

- Dragi moji, dosad najveći koncert u sklopu ove turneje! Hvala na gostoprimstvu, ljubavi i najvećoj potvrdi zašto ovo radim! Novi Sade, videćemo se opet - napisao je Jakov, a mnogi komentarišu da je to

Jakov Jozinović Foto: Danko Simunović

Spektakl za pamćenje

Uz bend od 11 muzičara i dodatnu scensku i tehničku opremu dopremljenu iz inostranstva, publika u Novom Sadu uživala je u audio-vizuelnom šou programu i hitovima poput „Polje ruža“, „Ljubi se istok i zapad“, „Živiš u oblacima“, „Da l’ si sretnija“ i „Ja volim“, koja je izazvala posebno emotivne reakcije publike.

Jedan od vrhunaca večeri bio je dolazak specijalnog gosta - muzičke zvezde Saše Kovačevića. Njih dvojica su zajedno izveli njegov veliki hit „Jedina si vredela“, što je publika ispratila gromoglasnim ovacijama.

Publiku je posebno iznenadio trenutak kada je Jozinović odgovorio na izazov koji mu je nedavno uputila Senidah. Naime, ona je kroz šalu poručila da će snimiti duet sa njim ukoliko na svom koncertu izvede njen hit "Replay". Jozinović je taj „zadatak“ prihvatio i upravo u SPENS otpevao ovu pesmu, što je publika dočekala uz veliko oduševljenje.

Tokom večeri premijerno je izveo i dve nove pesme – "Sto za dvoje" i naslovnu numeru turneje "Ja za čuda letim", koje će uskoro dobiti i studijsko izdanje.

Veliki koncert u Novom Sadu samo je uvod u nastavak turneje u Srbiji. Ogromno interesovanje publike već je donelo čak šest rasprodatih koncerata u beogradskom Sava Centru – 27, 28. i 31. marta, kao i 1, 17. i 18. aprila.

