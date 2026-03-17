Stanija Dobrojević danas slavi 41. rođendan i čestitke stižu sa svih strana. Mustafa Durdžić, otac aktuelnog učesnika Elite 9 i Stanijinog bivšeg momka Asmina Durdžića, oglasio se danas na svom Instagramu i nesuđenoj snajki čestitao rođendan na poseban način.

- Draga moja suđeno-nesuđena snajka, danas je tvoj rođendan, a ja sam ovaj dan zamišljao sasvim drugačije – prolećno, sunčano, pod našom procvetalom trešnjom oko koje zuje pčele razdragane, uživajući u sočnim cvetovima što šire opojne mirise sve do Majamija. Nisam se nadao da bi se među njima mogla pojaviti i pčelica Maja… ali eto, život iznenadi. Nisam ja još u duševnom i psihičkom stanju da spremam košnicu za pčelicu Maju, jer ispod te trešnje još uvek vidim tebe, zrelu, nabujalu, s dugom crnom kosom i onim naramkom u ruci - započeo je Mustafa.

- Naramkom, kažem? A sećaš li se, bolan, Stanija mog muštuluka? To što ste vi jedno drugom delili žute, bele, plave i crvene kartone nema nikakve veze s ovim današnjim tmurnim danom. Ja ću i dalje da maštam: dolazim i uzimam ono zamišljeno luče iz naramka, a ti kažeš: „Svekreee, sedi, sad ću ja.“ - pisao je Mustafa pa dodao:

- U međuvremenu Mevlida uzima nerođenu unuku pa joj tepa, a ti nam dolaziš s tacnom punom baklave, kafe i limunade i kažeš: „E dragi moji, izvolite… danas je moj rođendan.“ I dok se mi sladimo, tvoj svekar otvara novčanik, vadi onih pet komada po 200 evra i kaže: „Draga snaho, srećan ti rođendan, a o drugim temama ćemo raspraviti između ovog i sledećeg tvog rođendana.“ Od srca ti čestitam, tvoj suđeno-nesuđeni svekar. - napisao je Mustafa pa je dodao:

- A ko još zna šta život sprema… po našem običaju, svekrova reč se poštuje. Srećno! I bogati, reci mu nek pregleda one svoje vreće, čini mi se da je zaboravio šta je sve odneo.

Najavila ulazak u Elitu 9

Starleta Stanija Dobrojević potvrdila je ulazak u rijaliti Elita 9. Ona će se tamo suočiti sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, ali i nekadašnjom prijateljicom Majom Marinković.

- Naslovi su kakvi jesu. Ulazim sama za sebe. Da imam cilj, imam. I reći ću koji je. A ono što mi je cilj, a svakako će se desiti mojim ulaskom i pojavom, sami će se pokazati ko je to - napisala je ona.

