Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović preselio se u stan rođene sestre Kristine, a decu i partnerku je navodno ostavio na cedilu i bez dinara.

Kristijan se nakon svađe sa Kristinom, zbog koje je reagovala policija,odselio se iz porodičnog stana.

Kod ove žene se trenutno nalazi

Kristijan je trenutno utočište našao kod sestre, a Kristinu i sinove je ostavio bez dinara u kući. Nakon što je sam istakao da Kristina ima malu platu i da nema od čega da izdražava njihovu decu, jer, između ostalog, žive kao podstanari, pokupio je i sav njen vredan nakit iz stana.

Kupio plac

Golubović planira da gradi kuću u Grockoj, a sa placa iz Brestovika je objavio snimak i otkrio da će tu da dovede buduću mlađu ženu, petu po redu.

Kristina je odmah nakon raskida sa Golubovićem rešila da stvar preuzme u svoje ruke i pokrene biznis.

- Kristina je jako vredna žena, ne sumnjam da će se ona snaći. Krenula je da pravi torte - čizkejkove i verujem da će joj to uspeti, pogotovu kada brendira celu ideju. Kristijan je ostavio na cedilu i bez dinara, kao i više puta do sada, ne zato što oni njega ne zanimaju, već da joj dokaže kako ona ne može bez njega i kako joj je on neophodan za život. Na njoj je sada da obezbedi sinove i pokaže Kristijanu gde mu je mesto - kaže za Informer izvor blizak voditeljki.

Kristijan ne namerava da vrati Kristini zlato

Podsetimo, Kristijan je izjavio da nije namerno spakovao nakit prilikom napuštanja zajedničkog stana, ali je dodao da ne namerava da vrati zlato, s obzirom na optužbe za klevetu.

- Čujem da me je neko optužio da sam neki nakit ukrao. Ja nikakav nakit nisam ukrao sem u nekim zlatarama u prošlosti kada sam pljačkao. Pošto sam prijavljen policiji, ja sam u onoj brzini kada su mi rekli: "Spakuj stvari", uzimao stvari i pakovao u kese. Nisam imao vremena da se detaljno spakujem i iselim iz svog stana, koji ja plaćam, nego sam morao tako da odem, da budem odjuren. U tim momentima nisam razmišljao čije je šta i da li sam nešto dečje pokupio jer je sve bilo pomešano od zajedničkih stvari. Sve sam nasumice pakovao, bez namere. Kada vas neko nabedi da ste uradili nešto što niste i imate sa zakonom posla, da se objašnjavate da li ste krivi ili ne... To je najteža stvar u mom životu, ja sam 20 godina proveo na robiji za ono što nisam uradio. Sada sam doživeo da me neko sa 56 godina optužuje za nešto što nisam uradio i optužuje me iz mog rođenog stana koji ja plaćam i još me optuži da sam nakit izneo. Sve u tom stanu, od igle do lokomotive je moje, kupljeno od mojih para i zarađeno od mog krvavog truda i poštenog rada. Ako sam i nešto pokupio slučajno, još ne znam jer sve stvari koje sam pokupio taj dan kada mi je policija rekla da moram da napustim svoju kuću, su mi razbacane. Deo je u kući gde se nalazim sada, deo je u gepeku ostao, ni ne interesuje me šta ima unutra i šta će biti sa tim stvarima ni da li ima nakita od nekoga kome sam ja platio taj nakit - rekao je on i dodao:

- Izlazi objava da sam ukrao nakit, pa demantuje da nisam ukrao nakit već da sam vratio nakit. Objavila me kao lopova, pa sam se ja pokajao i vratio nešto. Nakit nisam uzeo, nisam vratio, a sada i ako postoji kod mene neću da ga vratim jer sam optužen da sam ga ukrao i nisam dobio izvinjenje niti objašnjenje šta se desilo. Ovo je istina.

