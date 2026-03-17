Jedna od najvećih folk zvezda sa ovih prostora, Halid Muslimović, održao je danas konferenciju za štampu povodom predstojećeg koncerta, gde je sa prisutnim novinarima podelio brojne zanimljive detalje iz svoje bogate karijere, ali i otkrio manje poznate priče sa estrade.

Posebnu pažnju izazvala je Halidova izjava o pesmi „I tebe sam sit kafani“, koju danas izvodi Haris Džinović. Kako je istakao, ta numera je u početku bila namenjena upravo njemu, ali je spletom okolnosti završila u rukama Džinovića.

Na konferenciji je bilo reči i o predstojećem koncertu, za koji je Halid najavio vrhunsku produkciju, emociju i repertoar sastavljen od bezvremenskih hitova, ali i pesama koje publika retko ima priliku da čuje uživo.

Foto: Kurir

Halid se osvrnuo i na mlade kolege, naglašavajući da uvek pruža podršku novim generacijama pevača.

Tom prilikom prisetio se i svojih početaka, istakavši da je karijeru gradio uz podršku kolega sa kojima je delio prve bine, turneje i kafanske nastupe, što, kako kaže, nikada ne zaboravlja.

Koncert, koji publika s nestrpljenjem očekuje, biće svojevrsni presek Halidove karijere duge više decenija, ispunjen emocijama, sećanjima i pesmama koje su obeležile jedno vreme. U nastavku pogledajte šta je sve rekao:

Izvor: Kurir

KONCERT U BEOGRADU ZAMALO OTKAZAN? Halid Muslimović za Kurir otkrio šta je prethodilo noći u Sava centru Izvor: Kurir televizija