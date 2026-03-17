Pred folk zvezdom Halidom Muslimovićem je veliki koncert pod nazivom „Veče pravog meraka“, koji će 3. aprila okupiti publiku u Master hali Novosadskog sajma.

Uz njega će na sceni biti i dragi prijatelji, Ferid Avdić, Albina Bajić i Buba Jovičić, što obećava veče ispunjeno emocijom, hitovima i iskrenim narodnjačkim duhom.

Dok odbrojavanje do 3. aprila polako ulazi u završnicu, Halid sa nestrpljenjem očekuje susret sa publikom u Novom Sadu, gde će u Master hali prirediti koncert simbolično nazvan „Veče pravog meraka“.

Legendarni pevač ne krije uzbuđenje:

Novi Sad je uvek imao posebnu publiku. Tamo se peva iz duše i zato sam želeo da upravo tu napravim veče koje će ljudi pamtiti - kaže Muslimović.

Najavio koncert

Koncert će, kako ističe, biti više od običnog nastupa, muzički doživljaj, u kome će se smenjivati njegovi najveći hitovi, ali i pesme koje bude posebne emocije kod publike.

Posebnu dimenziju večeri daće gosti i njegovi dugogodišnji prijatelji Ferid Avdić, Albina Bajić i Buba Jovičić.

Kada su sa mnom na sceni ljudi koje volim i cenim, onda je to nešto više od koncerta. To je druženje, to je život.

Na pitanje šta publika može da očekuje, odgovara bez dvoumljenja:

Očekujem da svi zajedno pevamo. Da se smejemo, da se možda i zaplačemo. To je merak, kada muzika pogodi pravo u srce.

Iako iza sebe ima decenije karijere i bezbroj nastupa, priznaje da trema i dalje postoji:

Svaki koncert je novi početak. To je odgovornost prema ljudima koji su došli zbog tebe.

Godine rada su iza Halida, a pevač je istakao da je pesmu Harisa Džinovića "I tebe sam sit kafano" trebalo da snimi Muslimović.

Kompozitor Željko Subotić je komponovao obe pesme, Harisovu i moju "Mene je učilo vrijeme", pa je njegova numera trebala da bude moja, ali na kraju se ispostavilo drugačije. Ipak sam snimio "Mene je učilo vrijeme" koja je moja lična karta, a mimo toga ostali smo dobri prijatelji svih ovih godina, što potvrđuje i to da je bio moj gost na koncertu u Sava centru prošle godine.

Na kraju, pevač ima jasnu poruku:

Dođite da zajedno napravimo veče za pamćenje. To je ono što muzika treba da bude.

