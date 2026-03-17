Muzičar Goran Bregović nasledio je vinograd od oca, ali je usled niza jezivih tragedija odlučio da odustane od njega. U emotivnoj ispovesti, on je progovorio o svom detinjstvu, razvodu roditelja, ocu alkoholičaru, ali i o neverovatnoj porodičnoj istoriji i planovima da se pod stare dane vrati u selo i posveti poljoprivredi.

Bregovićev otac penzionerske dane provodio je u zagorskom selu Sveti Petar Čvrstec kod Križevaca, gde je ispunio želju seoskog popa i na kraju i preminuo. Goran je od njega nasledio vinograd sa željom da nastavi tradiciju i pravi vino kakvo su seljaci voleli, te je dogovorio sa jednim rođakom da brine o imanju. Međutim, tada kreće niz tragedija.

"Nakon pola godine, pozvao me je i rekao da ne može dalje. Njegova žena je pokušala da se ubije, bacila se pod voz", ispričao je Bregović, dodajući da joj je voz otkinuo ruku. Iako je pokušao da priča sa njom o smislu života, porodici i deci, žena mu je samo odgovorila da se budi u četiri ujutro i "ništa ne stiže".

"Rođak mi je ubrzo javio da je njegova žena, u sledećem pokušaju, uspela da se ubije. Obesila se. Više nije imalo smisla tražiti od njega da se bavi mojim vinogradom", priseća se muzičar. Bregović je potom pronašao drugog čoveka, ali je i on preminuo nakon pola godine od raka grla.

"E, onda sam seo i izračunao: celo selo ima dvadeset kuća, a ja sam, zbog tog vinograda, za nepune dve godine uspeo da pobijem dvoje ljudi. Bolje ga ostaviti s mirom, pa kada odem u penziju, sam ću se njime pozabaviti", zaključio je muzičar.

Odrastanje uz oca alkoholičara i težak razvod roditelja

Prisećajući se detinjstva, Goran je istakao da mu je otac bio dobar model u životu, ali na nesreću i alkoholičar, zbog čega je i propala velika ljubav njegovih roditelja.

"Zbog toga se razveo od mame. Tako je propala jedna ogromna ljubav. Imao sam deset godina, moj mlađi brat pet. Kada čoveku umre majka, to je velika katastrofa. Jer, ona je neko s kim se volite svakodnevno", rekao je on.

Njegov otac je po odlasku u penziju u selu živeo prvih nekoliko godina potpuno bez struje i vode. Goran pamti kako ga je jednom prilikom nenajavljen posetio i zatekao u mraku, kako sedi za stolom i sam peva uz tranzistor. Bregović je otkrio i da bi voleo da umre baš kao i njegov otac – srećan i lako.

Bašta u Beogradu i neverovatna porodična istorija

Iako je sa suprugom Dženanom u braku 32 godine, oni već 14 godina žive na različitim adresama – ona je sa njihove tri ćerke (Emom, Unom i Lolom) u Parizu, dok je on u Beogradu. U prestonici Srbije, Bregović se već uveliko posvetio poljoprivredi.

"I ovde u Beogradu sam na sličan način organizovan: imam svoju baštu, svoju boraniju, paradajz, šargarepu. Rečju skoro poljoprivredni proizvođač!", ispričao je Bregović, dodajući da mu baštovan iz Hercegovine sadi i raštan.

Muzičar se dotakao i neverovatne istorije svoje porodice, istakavši da mu je deda po majci bio Solunac i kolonista koji je dobio zemlju u Slavoniji. Tokom Drugog svetskog rata, ženski deo porodice odveden je u logor Jasenovac, odakle su razmenjeni za zarobljene Nemce. Njegova baka je potom celu porodicu izdržavala tako što je iskakala iz voza pre beogradske železničke stanice i švercovala duvan iz Hercegovine.

