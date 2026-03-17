Slušaj vest

Pevačica Ana Nikolić ponovo je uzburkala javnost objavljivanjem privatnih dokumenata na svom Instagram profilu.

Nakon tvrdnji o crkvenom razvodu, Ana je sada podelila fotografije zvanične sudske presude kojom dokazuje da je njen partner, poznati kompozitor Goran Ratković Rale, odavno slobodan čovek.

Kako bi stala na put pričama o Raletovom bračnom statusu, pevačica je javno pokazala presudu Osnovnog suda u Kruševcu, sudske jedinice u Varvarinu.

Foto: Printscreen

Razvod nakon dve decenije braka

Prema dokumentaciji koju je pevačica objavila, Goran Ratković i njegova tadašnja supruga Slavica sporazumno su prekinuli bračnu zajednicu koja je trajala pune 22 godine. Brak koji je zaključen u aprilu 1991. godine u Ćićevcu, zvanično je okončan 6. decembra 2013. godine.

U obrazloženju presude, koju je Ana podelila u celosti, navodi se da su supružnici sami naveli da je zajednica života trajno poremećena i da već mesecima pre donošenja presude nisu živeli zajedno.

Detalji presude

U dokumentu se ističe se nekoliko ključnih detalja:

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Instagram, Printscrean

Sporazumni razvod - obe strane su se usaglasile oko prekida braka, bez zajedničke imovine - stranke su navele da nemaju zajednički stečenu imovinu koja bi bila predmet deobe, takođe, u trenutku razvoda, deca iz ovog braka su već bila punoletna, pa sud nije morao da odlučuje o starateljstvu.

Iako se u javnosti prvobitno pojavila informacija o crkvenom razvodu iz novembra 2025. godine, ovi papiri pokazuju da je Rale pred zakonom slobodan već više od jedne decenije.

Pevačica je ovim potezom jasno želela da poruči javnosti da u njenoj vezi sa kompozitorom nema pravnih prepreka, niti "treće strane".

1/5 Vidi galeriju Goran Ratković Rale je slab na Anu Nikolić Foto: Marko Karović, Dragana Udovičić, Dragan Kadić, Printscreen YouTube

Podsetimo, odnos popularne pevačice i kompozitora mesecima je pod lupom javnosti zbog burnih objava, raskida i pomirenja, ali sudeći po najnovijim "dokazima", Ana je odlučna u nameri da odbrani njihovu romansu.