Pevač Marko Gačić tokom gostovanja u jednoj emisiji, govorio je o braku sa koleginicom Gogom Gačić. Marko ne krije da je suprugu prevario, a mnoge je iznenadio opravdanjem za to.

Marko je rekao kako je ženu prevario jer se od supruge udaljio, te da je smatrao da time daje deci loš primer kako prava ljubav treba da izgleda.

- Žao mi je što smo živeli određeni vremenski period tako da nismo obraćali pažnju na taj naš odnos iz razloga što su se te stvari prihvatile kao normalne. Bez emocija, bez nekih stvari koje čine jedan par. Samim tim ja nisam, to jest nismo razmišljali o tome da deci dajemo loš primer i da deca možda to gledaju kao neki normalan odnos kao što ja gledam na svoje detinjstvo i svoje odrastanje i na porodicu celokupnu - rekao je Marko, pa nastavio:

- Gde nema zagrljaja, nema poljupca, nema osmeha, nema nežnosti. Žao mi je samo zato što su deca doživela možda taj neki naš period života kao, to jest, dali smo im loš primer. To je trajalo. Kada sam shvatio da deca gledaju nešto što nije idealan par, sutra deca treba sebi da izaberu partnera, a ako razmišljaju o tom modelu i o tom periodu našeg života koji nije harmoničan nismo nigde

On je rekao kako reaguje na izjavu svog oca da je Goga ikona i njihova snaja bez obzira na to što je sin otišao.

- To jeste tako. Ta žena je prvenstveno meni rodila dvoje zlatne dece i uvek će biti majka moje dece. Prosto prihvatili smo to da smo došli dotle i da smo prosto ispustili konce i da to verovatno više, koliko god da smo mi pokušavali da to nešto se popravi...

O ljubavnici

Marko ne krije da je do razvoda došlo jer se u njegovom životu pojavila druga žena.

- Jeste se dogodilo. Pojavila se osoba u mom životu, ali smatram da ne bi mogao niko da se pojavi da je to sve funkcionisalo. Ne, ne bih mogao da da primetim ja nikog drugog da je išlo sve kako treba - rekao je on, pa otkrio da li su pokušali da sačuvaju brak.

- Mislim da smo... Imali smo mi situacije i ranije gde smo pokušavali da rešimo nešto, ali se to na kraju se ispostavilo bezuspešno.

