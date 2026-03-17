Milica Dabović otkrila je da li je istina da je čuveni "pokojni verenik" Milene Kačavende otac njenog sina Stefana. Milica je istakla da to nije slučaj, da je Kačavendin verenik izvesni David, koji je živ, i koga ona takođe jako dobro poznaje, ali da on nije otac njenog deteta. Milica sina ima sa izvesnim Ljubomirom Hadžistevićem koji se predstavljao kao Vuk Roten.

Milica Dabović progovorila

- On nije Vuk Roten iz Beča, a ime mu je Ljubomir Hadžistević, iz Bosne, ima ženu i dete. A ovo je druga osoba ovo je David, imala sam posla sa njim, ali nije mogao da me prevari. To je taj pokojni verenik, i veoma je živ. Ne znam kako se preziva. Čovek je ne samo meni, nego mnogim devojkama pisao preko Instagrama i njoj je tako pisao. Tu je provodio dosta vremena, vrbovao žene, devojke, pa koja se uhvati, uhvati se. Ja sam se uhvatila pre toga kad je Šime pisao. Bilo pa prošlo. Onda sam upoznala Ljubu, on je bio Vuk, dobila sam sa njim dete, moj Stefan. Posle su se pojavljivali raznorazni prevaranti. David je hteo da nas vrbuje za neku modnu ageniciju, da budemo modeli. Od tad je prošlo pet, šest godina. "Dobar dan, da li si zainteresovana, modna agencija, ta i ta, tu se ide", a devojke nisu solidarne. Žao mi je što je to tako. Dopisivala sam se ja sa njim - rekla je Milica.

- Kačavenda je pričala o tome da ima četiri krivične prijave protiv njega, a nije htela da kaže šta je to u pitanju, da nije iznuda novca, da je već dve godine sa njim u sudu - pitao je Joca.

- Ona sigurno nema dokaze, jedino može da bude novac u pitanju, ali ne mogu da verujem da je u tim godinama glupa, ali opet šta je dozvolila sinoć... Nisam sigurna. Ako je neko onlajn, ne znaš da li postoji li ne postoji. Ima tako psihijatrijskih slučajeva, zlostavlja te danima, ne možeš da izađeš na kraj sa njim dok ih ne prijaviš - rekla je Milica.

- Je l' ti se javljaju devojke, žene koje su to isto proživele - pitala je Maša.

- On je našao devojku opet jednu, laže je, obmanjuje je, priča joj isto, ja sam rekla da tu niko ne može da pomogne ako ona ne vidi. On je odvozi, dovozi, ona je starija ženica. Sara, Stefanova polusestra je poželela da upozna Stefana, a njihov otac je nastavio da zlostavlja i Bojanu, njenu majku. On je do poslednjeg dana krao iz moje kuće, ukrao mi je i kolica koje su mi drugarice kupile za dete - rekla je Dabovićka.

Pisao mi je Milenin lažni pokojni verenik

Milica je potom otkrila šta joj je pisao Milenin lažni, pokojni verenik David kad je izašao članak o njemu.

- On je meni pisao, rekao da nije on to, javio mi se, rekao da to nije on, da će mi reći kako je bilo, ali sve je ostalo na tome. Ja sam isto tako poverovala Ljubi, to je kad sam bila najranjivija, a to je bilo posle Šimeta, on je mene uhvatio u mašineriju, ja sam stvarno mislila da on postoji, bila sam kao ranjena zver, oprostila se od reprezentacije, on ostao kod mene. Posle njega, buknulo kao atomska bomba, Ljuba je jedini meni skrenuo pažnju, od milion poruka na Instagramu, ja sam našla njega, najgorog. Takav je i ovaj Kačavendin, manipulator prvoklasni, uđe ti u glavu. Kad sam se porodila doktori su me pitali ime oca, ja sam rekla ne znam - ispričala je Milica.