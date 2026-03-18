Pevačicu Tijanu Kadović javnost je dobro upamtila po nesvakidašnjem učešću u takmičenju "Zvezde Granda". Međutim, nakon velike medijske pompe koju je izazvala, naprasno je nestala iz medija, a danas živi potpuno drugačiji život daleko od kamera.

Tijana je skrenula ogromnu pažnju na sebe kada je na snimanja "Zvezda Granda" dolazila sa privatnim kamperom i u pratnji ličnog obezbeđenja. Iako je bila jedna od najzapaženijih zvezda "Granda" ikada, njeno učešće pratile su i nesuglasice sa žirijem. Posebno je ostao upamćen njen sukob sa Marijom Šerifović. Članica žirija, kojoj Tijana očigledno nije bila najsimpatičnija takmičarka, u jednom trenutku ju je direktno upitala: "Reci mi, molim te, čemu ovaj cirkus?".

Potpuno povlačenje i tajna trudnoća

Nakon takmičenja i medijske pažnje koju je dobila, očekivalo se da će nastaviti karijeru, ali Tijana nije snimila nijednu pesmu i nestala je iz javnosti. Danas je ponosna majka devojčice.

Luksuzan život i egzotična putovanja

Danas, ova bivša najkontroverznija takmičarka živi potpuno drugačijim tempom. Nakon što se porodila i dobila ćerku, u potpunosti se posvetila njoj. Tijana sada živi luksuznim životom, uživa daleko od očiju javnosti i obilazi egzotične destinacije na kojima provodi vreme.

Završila fakultet

Tijana se početkom meseca pohvalila da je završila fakultet.

- Upisala sam fakultet. Ali pre četiri godine. Nisam to htela da vam kažem dok ga ne završim. Juče sam dobila diplomu osnovnih akademskih studija. Malo je reći da je osećaj fantastičan. Iako sam studirala sa zadovoljstvom i uživanjem, taj put je ipak bio prepun izazova i nimalo lak za mene.

Iza ove (moje) diplome stoji ogromna podrška mojih divnih kolega, profesora, prijatelja, kumova, ali pre svega porodice.

Prevashodno podrška mog muža, koji je na prvom mestu podržao moju ideju da upišem osnovne studije, a zatim mi na svaki način, strpljivo i sa razumevanjem, pomogao da uz trudnoću, porođaj, postpartuum i odgajanje deteta, završim željeni fakultet.