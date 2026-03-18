Pevačica Tea Bilanović nedavno doživela veliku neprijatnost zbog čega je završila i u policiji. Naime, pre nekoliko meseci njoj je u nekoliko navrata na automobilu ostavljan papir s pretećom porukom, nakon čega joj je i obijen.

Kako je rekla kod Ognjena Amidžića, saznala je ko joj je ostavljao preteće poruke, ali ne i ko joj je uništio automobil.

Kako je otkrila, u pitanju je taksista.

- To je radio lolalni taksista, a problem je bio pakring. Bilo je onako malo tesno na parkingu, pa smo svi morali da se izvlačimo, pa se i njemu jednom desilo to, a baš je moj auto bio pored njegovog. Mogao se isparkirsti, samo je trebalo malo manevrisati, pa mi je ostavio ceduljicu i napisao: "Sledeći put bušim gume"...

- Ja sam mu rekla neka buši.

Slučaj prijavila policiji

Tea je pre nekoliko meseci bila na meti nekoliko napada, što je sve obavestila policiju. Njoj je tada i obijen auto, koji je bio potpuno ispreturan.

