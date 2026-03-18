Slušaj vest

Dado Polumenta nedavno se "preko pola sveta" vratio u Beograd sa Maldiva, gde je bio sa trudnom suprugom Ivonom i njihove dve ćerke.

Par je zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku ostao na Maldivima duže nego što je bilo planirano, budući da letovi za Dubai nisu bili omogućeni a oni su tamo presedali.

- Srećan rođendan mojoj najvažnijoj osobi u životu, mojoj mami - napisala je ona te je u nastavku dodala emotikon srca.

Njena mama, prelepa brineta, pozirala je u crvenoj haljini dok joj je duga kosa bila raspuštena. Tašta našeg pevača očigledno dosta vodi računa o svom izgledu.

1/7 Vidi galeriju Tašta Dade Polumente Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Kako su se našli na Maldivima?

Podsetimo, Polumenta je na Maldive otputovao sa suprugom Ivona Polumenta, koja je u šestom mesecu trudnoće, kao i sa njihovim ćerkama. Ono što je trebalo da bude miran porodični odmor pretvorilo se u neplanirani produženi boravak na egzotičnoj destinaciji, jer su se planovi za povratak potpuno promenili.

Naime, porodica Polumenta je prvobitno planirala da se vrati u Srbiju rutom preko Dubaija, što je jedna od najčešćih linija za putnike koji sa Maldiva putuju ka Evropi. Međutim, zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja dela vazdušnog prostora iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, mnogi letovi su otkazani ili pomereni, pa je i njihov povratak postao neizvestan.

Zbog toga je porodica ostala zaglavljena na Maldivima, zajedno sa još nekoliko poznatih ličnosti iz regiona koje su u isto vreme boravile na ovoj popularnoj turističkoj destinaciji. Aviokompanije su menjale rute i otkazivale letove, a mesta na alternativnim linijama rasprodavala su se veoma brzo, pa je pronalaženje karata za povratak u Evropu postalo pravi izazov.

1/5 Vidi galeriju Dado Polumenta Foto: Kurir, Kurir Televizija

Bili u panici

U međuvremenu, Polumenta i njegova supruga pokušavali su da pronađu bilo kakvo rešenje koje bi im omogućilo siguran povratak kući. Nakon nekoliko dana neizvesnosti uspeli su da kupe nove avionske karte, ali za znatno dužu rutu koja je uključivala let preko Singapura i dalje ka Evropi, što je njihov put pretvorilo u svojevrsno putovanje oko sveta.

Dok su čekali polazak, poslednje dane na Maldivima provodili su sa porodicom pokušavajući da ostanu smireni uprkos zabrinutosti i neizvesnosti oko povratka. Iako su se nalazili na jednoj od najlepših turističkih destinacija na svetu, situacija u globalnom avio-saobraćaju i ratna dešavanja u regionu Bliskog istoka stvarali su konstantan osećaj nelagode.