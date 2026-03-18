Pevačica Vesna Zmijanac je po prvi put javno govorila o svojoj imovini.

Iako nije želela da iznese sve detalje, uz napomenu da smatra da nije pristojno pričati o tome, i ono što je otkrila procenjuje se na milionsku vrednost.

Sve je započelo pitanjem da li je tačno da je nekada zarađivala toliko da je novac nosila u crnim kesama.

- Pa vidi, ta crna vreća ništa nije velika za recimo 15 univerzalnih dvorana ovde u Skoplju, ili za stadion Levski, 50.000 ljudi. Ali nije to sve moje. Odmah moraš sto čuda da platiš... Sreća pa je bilo puno parica, pa je ostajalo, inače... A crna kesa... Zavisi koje su novčanice. Ja se nikad nisam žalila. Ni dan danas - rekla je Vesna.

- Od prve velike zarade sam kupila stan. Taj kod Hrama je došao kasnije. Prvi je bio u Lješkoj na Banovom brdu, a kasnije je došao Hram, u Kneza Miloša i tako dalje... - nabrojala je Vesna deo nekretnina koje ima.

Pored kuće na Bukulji i stanova koje je nabrojala, nije želela dalje da nastavlja.

- To nije kulturno da se broji. Može da se izbroji, nisam ja Rokfeler! Ima toga, ne manjka. Neke izdajem, neke ne... Tako... Ima, ne žalim se - rekla je Vesna u podkastu kod Bokija 13.

Podsetimo, Vesna je pre nekoliko godina kupila još jedan stan na Vračaru, kako bi bila bliže Nikoliji i unukama.

Tada se u srce Vračara preselila sa Voždovca, gde je u jednoj zgradi imala ogroman stan.

Vesna Zmijanac progovorila o rivalstvu sa Lepom Brenom

Podsetimo, Vesna Zmijanac i Lepa Brena godinama se u javnosti predstavljaju kao suparnice, a priča o njihovom rivalstvu posebno je bila izražena na početku karijera, kada su obe gradile ime i beležile nagli uspon na muzičkoj sceni.

Zmijančeva u potkastu kod Bokija 13 govorila o tome da li je rivalstvo između njih nastao spontano ili je bio podstaknut sa strane

- Nije namerno, ne može da se napravi namerno. Namerno traje mesec dana, a kad traje tri ili četiri decenije, to nije namerno. Jednostavno, desilo se da su se ubisto vreme pojavile dve ozbiljne pevačice, s tim što nije moglo dugo da traje to rivalstvo jer sam ja ceo život pevala, pre svega - rekla je Vesna i objasnila da je ona nije čak imala ni prateće vokale na koncertima, a da je Lepa Brena imala pomoć članova svog orkestra.

- Brena je imala svašta nešto. Prvo, šest-sedam članova u orkestru iza sebe, imala je svoj šou-program stalno, što ja nisam. Ja sam imala mikrofon, orkestar i to je to. Stani i pevaj. Lepo je nekad bilo gledati tu podršku koju je Brena imala u "Slatkom grehu" - priznala je Zmijančeva u podkastu kod Bokija 13.

- Pevala je i Brena, samo što je ona imala podršku celog orkestra, oni su svi pevali. Bilo joj je puno lakše. Ja nisam imala nijedan bek vokal na koncertima - zaključila je Vesna Zmijanac.