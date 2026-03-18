Naime, Nikolićeva je na Instagramu objavila crkveni dokument kao dokaz o razvodu Slavice i njenog verenika Gorana Ratkovića Raleta, pa je Slavica na Instagramu Bate Šišića oglasi i zahvalila se "pevaljki" što ju je informisala.

- Ne brini, Ana Nikolić, nastavak sledi! Hvala jednoj pevaljki koja mi je na Instagramu otkrila da sam crkveno razvedena", piše u objavi na Instagramu.

Podsetimo, Raletova prva žena Slavica je u svojoj velikoj ispovesti otkrila kako je sa njim u sjajnom odnosu, a da Ana Nikolić svaki put pri njenom dolasku u Srbiju izbegava svaki susret sa njom.

Slavica danas živi u Frankfurtu, daleko od očiju javnosti, ali se prisetila perioda kada su zajedno iz manjeg mesta u Srbiji stigli u Beograd sa velikim snovima. Kako je ispričala, ljubav sa Raletom, koga smo uhvatili prvi put nakon operacije srca, počela je veoma rano.

- Kada smo se Rale i ja zaljubili i venčali, ja sam imala 18, a on 21 godinu. Danas mogu da kažem da je to bila prva, pomalo i dečija ljubav. Venčali smo se 1991. godine, a u Beograd smo došli 1994. Tada sam već bila trudna sa našim drugim detetom - ispričala je Slavica.

U prestonicu su stigli zajedno sa njenim bratom i njegovom suprugom. Kako kaže, život na početku nije bio nimalo lak.

- Živeli smo kao podstanari sa dvoje male dece i bilo nam je veoma teško. Da nije bilo pomoći naših roditelja, ne znam kako bismo izdržali. Ja sam se posvetila deci, a Raleta sam pustila da bude u svom svetu muzike i da stvara. Bila sam mu podrška u svemu - rekla je ona za naj-portal.