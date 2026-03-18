Slušaj vest

Pevač Darko Lazić podelio je na društvenim mrežama dirljiv snimak sa svojim pokojnim bratom Draganom Lazićem, koji je mnoge ostavio bez reči.

Foto: Preent Screen

Na videu se vidi njihov zajednički trenutak, ispunjen smehom i energijom, dok zajedno treniraju i uživaju u vremenu koje su provodili kao braća. Upravo taj kadar, pun života i bliskosti, dodatno je pojačao emocije koje su preplavile Darka.

Uz snimak, Lazić je napisao potresne reči:

„Niko neće nikada moći da zameni tvoje mesto. Sa tobom je uvek smeh… bato, mnogo mi fali svaki ovaj trenutak i svaka tvoja šala, rođeni“, uz slomljeno srce.

Pratioci su u komentarima masovno izražavali saučešće i podršku pevaču, ističući koliko se kroz snimak vidi jaka bratska ljubav. Mnogi su poručili da ovakvi trenuci ostaju zauvek u srcu i da uspomene niko ne može da izbriše.

1/6 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir

Andreana Čekić videla telo Dragana Lazića preko video poziva

Podsetimo, Boris je otkrio potresne detalje nakon same tragedije koja je zadesila pevača i njegovu porodicu, a koje mu je otkrila Čekićka.

- Zvala ga je, čuli su se. Čak i kad je stigao… Jao, grozno mi je ovo… Zvala ga je čak kad je pristigao u bolnicu. Darko nije ni znao da je preminuo. Tu su bili njihovi zajednički prijatelji. I ona je ugledala i telo bratovo jer ga je zvala na video poziv. Ona je plakala strašno. Ona je sada u fazonu: “Što njemu univerzum ili Bog daje ovakve zadatke Darku, da mu je stalno teško?” - zaključio je Kargotić.