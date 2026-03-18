OD PRIZORA SRCE MOŽE DA PUKNE! Darko Lazić podelio snimak pokojnog brata - Mnogo mi fali ovaj trenutak (VIDEO)
Pevač Darko Lazić podelio je na društvenim mrežama dirljiv snimak sa svojim pokojnim bratom Draganom Lazićem, koji je mnoge ostavio bez reči.
Na videu se vidi njihov zajednički trenutak, ispunjen smehom i energijom, dok zajedno treniraju i uživaju u vremenu koje su provodili kao braća. Upravo taj kadar, pun života i bliskosti, dodatno je pojačao emocije koje su preplavile Darka.
Uz snimak, Lazić je napisao potresne reči:
„Niko neće nikada moći da zameni tvoje mesto. Sa tobom je uvek smeh… bato, mnogo mi fali svaki ovaj trenutak i svaka tvoja šala, rođeni“, uz slomljeno srce.
Pratioci su u komentarima masovno izražavali saučešće i podršku pevaču, ističući koliko se kroz snimak vidi jaka bratska ljubav. Mnogi su poručili da ovakvi trenuci ostaju zauvek u srcu i da uspomene niko ne može da izbriše.
Andreana Čekić videla telo Dragana Lazića preko video poziva
Podsetimo, Boris je otkrio potresne detalje nakon same tragedije koja je zadesila pevača i njegovu porodicu, a koje mu je otkrila Čekićka.
- Zvala ga je, čuli su se. Čak i kad je stigao… Jao, grozno mi je ovo… Zvala ga je čak kad je pristigao u bolnicu. Darko nije ni znao da je preminuo. Tu su bili njihovi zajednički prijatelji. I ona je ugledala i telo bratovo jer ga je zvala na video poziv. Ona je plakala strašno. Ona je sada u fazonu: “Što njemu univerzum ili Bog daje ovakve zadatke Darku, da mu je stalno teško?” - zaključio je Kargotić.