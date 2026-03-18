Pevač Aleksandar Cvetković, poznatiji kao Sale Tropiko, godinama je bio u braku sa koleginicom Jovanom Pajić, sa kojom ima dve ćerke.

Nakon kraha njihove ljubavi, okrenuo se veri i molitvi, a nedavno je istakao da upravo manjak vere vidi kao jedan od glavnih razloga sve češćih razvoda.

Sale Tropiko Jovana Pajić

- Molitvu svako treba da praktikuje jer je to hrana za dušu. Kroz molitvu smo bliži Bogu, ja bez nje ne izlazim iz kuće i ne idem na spavanje. Mir sam našao tu, baš u veri i Hristu. To je sastavni deo mog života. Kad govorim o estradi, živ sam čovek, i sebi mogu da dozvolim neke stvari. Uglavnom, namestio sam sebi život tako da sam posvećen ljudima oko sebe i sebi. Mnogo puta sam dobio kaznu “odozgo” zbog nekih stvari. Ugojio sam se više od 90 kila jer sam jeo sve i svašta, pio sam sve živo, pa sam se posle toga doveo u red. Decu štitim od loših uticaja današnjice tako što sam ih vaspitavao na vreme. Teram ih napolje, čistimo mozak i vodimo računa o tome šta gledaju - rekao je Sale, pa dodao:

- U ljudima nema Boga i molitve, zato više nema svadbi nigde, samo razvodi su tu. Ljudi samo jure karijere, misle samo na sebe, a razumevanje i komunikacija prosto ne postoje. Mnogo mislimo na sebe, nemamo dug fitilj i zato sve puca. Bez ljubavi koja kreće iz srca nema venčanja i braka - zaključio je pevač nedavno za Blic.

"Povredili smo jedno drugo"

Podsetimo, Sale je rekao i da su on i Jovana pokušavali da spasu brak, a priznao je i da su mnogo povredili jedno drugo.

- Jovana i ja smo jedno drugo povredili u životu više puta, što je i normalno, ali povreda je oproštena i nemam više nikakvu povredu u srcu sa njene strane koju nosim, jer je sve oprošteno što se tiče meni. Kažem ti jeste me povredila, ali oprošteno je. Bilo je veliko neko magnovenje, ne znam to je sve bilo jako čudno u momentima rastave. Probali smo da damo šansu - rekao je on za "Hype Tv".