Svetlana Ceca Ražnatović pobesnela je i urlala na kolege u žiriju nakon nerešenog rezultata u duelu Tihomira Dukića i Bubija Ademova, ocenivši da je „skandalozno” što takmičari ne prolaze direktno dalje, pa je posle haosa u studiju produkcija ipak odlučila da obojicu pusti u naredni krug.

Naime, u četvrtom krugu takmičenja „Zvezde Granda”, publika je imala priliku da isprati napet duel između Tihomira Dukića i Bubija Ademova, koji važe za jedne od najboljih muških vokala i izvođača narodne muzike u ovoj sezoni. Njihov nastup završen je nerešenim rezultatom 4:4, nakon čega je nastao haos.

- Tihomir je za prvu pesmu, koja je prezahtevna sa ogromnim rasponom, otpevao za desetku! Što se Bubija tiče nešto mi je falilo. Ne otvaraš usta, nije bilo energije, moralo je žešće i izražajnije, to je moje obrazloženje - objasnilla je Ana Bekuta svoju odluku.

Sa druge strane, Đole je bio znatno oštriji prema Tihomiru, posebno kritikujući njegovo izvođenje Šabanove pesme.

Svetlana Ceca Ražnatović

- Za dva života ne možeš da izvedeš tu pesmu kao što je to izveo pre par godina moj nekadašnji kandidat Muharem Hadrović. Za razliku od kandidata broj dva, jesi imao mali problem u prvoj pesmi, ali si posle do kraja bio briljantan, tako se Šaban peva. Neću da lažem nekoga da je dobar ako nije, pogotovo ne u ovom krugu.

Ceca pobesnela

Iako su ostali članovi žirija smatrali da su obojica takmičara, uprkos sitnim greškama, bila sjajna i zaslužila prolazak, Bubijeva mentorka Svetlana Ceca Ražnatović bila je vidno besna zbog rezultata. Svoje nezadovoljstvo je izrazila urlajući na kolege: „Ma ovo je skandalozno da ovi ljudi ne idu direktno dalje! Sram vas bilo! Izvrnuli su ovaj studio!”

Na kraju je u ovu dramatičnu situaciju morao da se umeša i direktor Goran Šljivić. Slažući se sa Cecinim mišljenjem da su kandidati previše dobri da bi išli u baraž, on je u dogovoru sa produkcijom odlučio da i Bubi i Tihomir prođu direktno u peti krug takmičenja.

Ceca brutalno o ljudima koji joj zabijaju nož u leđa: