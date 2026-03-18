Pevač Bojan Vasković  poznatiji kao Bojan Lexington, gostovao je u emisiji Amidži šou, gde je odgovarao i na neka škakljiva pitanja.

Voditelj Ognjen Amidžić zamolio je Bojana da izdvoji jednog pevača koji je bolji od njega i jednog koji je lošiji, na šta je frontmen popularne grupe odgovorio:

- Dejan Matić je bolji, a lošiji... Ajde neka bude Jakov Jozinović - rekao je Bojan Vasković, pa dodao:

- A možda i nije lošiji... - zapitao se on.

- Pa dobro, vi se tu sad takmičite ko će više Sava Centara da napuni. Bolje da ga nešto nagrdimo, da vi imate više - rekao je u šali Ognjen Amidžić što je nasmejalo goste.

Radio razne poslove

Podsetimo, Jakov Jozinović napravio je pravi bum na balkanskoj estradi i sada uživa dok radi ono što najviše voli. Ali to donedavno nije bilo tako.
Mladi pevač zaludeo je omladinu svojim glasom i energijom, a tome svedoče rasprodati koncerti u velikim halama širom regiona.

Jozinović je, pre nego što je svoj talenat predstavio široj publici na popularnoj mreži Tiktok, bio jedan običan dečko koji se nije stideo da radi razne poslove.

Podsetimo, pred rasprodatom velikom halom Spens, Jakov Jozinović održao je nedavno svoj prvi veliki koncert u Srbiji i publici priredio snažan koncertni spektakl koji je potvrdio zašto se poslednjih meseci sve češće govori da je pred njim velika muzička karijera.

Veliki koncert u Novom Sadu samo je uvod u nastavak turneje u Srbiji. Ogromno interesovanje publike već je donelo čak šest rasprodatih koncerata u beogradskom Sava Centru – 27, 28. i 31. marta, kao i 1, 17. i 18. aprila.

