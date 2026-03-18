Manekenka Sofija Milošević i fudbaler Luka Jović zajedno su više od pet godina i imaju dva sina, Alekseja i Teodora.

Foto: Printskrin/Instagram

Pored toga, Luka iz prethodnog braka ima sina Davida.

Sofija je sada govorila o odnosu koji ona i njena deca imaju sa Davidom, kao i o tome kako se braća međusobno slažu.

- Njemu sam kao maćeha. Luki je David jako važan i važno mu je da kad dođe kod nas mu bude lepo. Jako dobro se slaže sa mojom decom, mnogo se vole. Baš se nenormalno vole - rekla je Sofija.

- Nikada se nisam stavila u ulogu da ga vaspitavam ili da se, ne daj Bože, derem na njega ili nešo slično. Smatram da to nije moja uloga, moja uloga je da on bude srećan kada dođe kod nas i ja sam se tako i postavila prema njemu. Mislim da mu je lepo kad dođe kod nas - objasnila je manekenka u podkastu "Sigurno mesto".

Komšije imaju lepo mišljenje o skladnoj porodici

Ekipa Kurira prošle godine je boravila u Milanu gde je tada živeo fudbaler sa porodicom, i tom prilikom razgovarali smo s komšijama koji su imali samo reči hvale za ovu porodicu.

- Viđamo ih, oni ovde žive. Imate dobre informacije. Lep su i skladan par. Sofiju češće viđamo od Luke, koji je često na treninzima i ima dosta obaveza oko fudbala, karantine i sve ostalo. Dosta poznatih sportista i osoba iz našeg javnog života živi ovde. Ovo je miran i bezbedan kraj, sve je pod obezbeđenjem. Portiri su na ulazu i niko bez najave ne može da dođe do stanara. Sofija je jako lepa i zgodna žena, ali nismo znali za nju dok se nije preselila ovde. Luka nam je poznat odranije, dobar je fudbaler, ali nešto mi se čini da se nije baš snašao ovde u klubu. Videćemo - rekao nam je sagovornik, pa nastavio:

- Sofija je baš dosta zauzeta oko dece, izvodi ih često u park da prošetaju i da se igraju na ovim spravama. Koliko sam primetio, baš voli šoping, stalno uveče dolazi kući s kesama poznatih brendova. Uvek je tip-top sređena, dosta trenira i baš vodi računa o sebi. Ljubazni su, uvek nam se lepo jave. Često i njih dvoje idu negde zajedno, ima tu blizu jedan dobar restoran gde često odlaze na večeru - zaključio je naš sagovornik.