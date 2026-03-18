Slušaj vest

Vlado Georgiev odložio je koncert u Sportskom centru Jane Sandanski u Skoplju, koji je bio zakazan za 20. mart, i pomerio ga za novi datum 24. april.

Foto: Alex Dmitrović

Kako je pevač objasnio, do promene je došlo zbog „previda njegovog organizacionog tima“, koji nije bio upoznat s tim da se termin poklapa sa danima obeležavanja godišnjice tragedije u Kočanima.

- Ove nedelje nije u redu da se peva. Barem tako mislim. Izvinjavam se, ali zaista nije u redu. Vidimo se 24. aprila, čekam vas ionako, bogami - poručio je Vlado Georgiev svojoj makedonskoj publici u kratkoj izjavi tokom boravka u Skoplju juče.

Uz sve to, sam dan koncerta pao je na verski praznik Ramazanski bajram, što je za pevača bio dodatni razlog da ga pomeri na 24. april.

- S nestrpljenjem iščekujemo dolazak i nastup Vlada Georgieva u Skoplju i izvinjavamo se zbog odlaganja koncerta. Obećavamo vam nezaboravnu zabavu i veče o kome će se dugo pričati - rekli su organizatori, napominjući da će karte važiti i za novi datum, kao i da, oni koji ipak žele da vrate kupljene karte, to mogu da učine.

1/7 Vidi galeriju Vlado Georgiev Foto: Alex Dmitrović

Četrvti put napunio Arenu

Kantautor Vlado Georgiev održao je još jedan spektakularan koncert pred potpuno ispunjenom Arenom u Beogradu. Ovim nastupom Georgiev je ostvario izuzetan rezultat – čak četvrti put je napunio Arenu u periodu od samo tri meseca, potvrdivši status jednog od najtraženijih izvođača na regionalnoj muzičkoj sceni.