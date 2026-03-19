Nadežda Biljić, koja sa suprugom Tomom Panićem ima sina, ispričala je kako je izgledalo živeti u trudnoći sa praznim frižiderom i zbog čega nije tražila ničiju pomoć. Ona otkriva i da li su planirali dete ili je slučajno zatrudnela.

– Mi smo pričali o detetu, da hoćemo da imamo dete, nismo se nadali da ću ja tako brzo da ostanem trudna. Imali smo planove. Meni abortus nije padao nijednog momenta na pamet jer ja sam imala trideset godina kad sam ostala trudna i meni je bila životna želja da rodim dete i rekla sam sam da ću da rodim dete, a njemu sam rekla da sam trudna i da on nema nikakvu obavezu prema meni, da me on ne interesuje. On je odmah rekao „nema šanse to je naše dete, ja tebe volim i nema tu šta“.

Je l’ ti to bio signal za sve?

– Pa jeste, donekle. Imam malo drugačiju teoriju o brakovima i deci. Ja moje dete volim, ja živim za moje dete. Moje dete je zenica mog oka, ali smatram da smo mi kao roditelji tu da osamostalimo decu, moj cilj je da moje dete ode od nas, da bude svoj čovek, ja ostajem sa mojim mužem. Nas dvoje stalno negujemo naš odnos, nema zapostavljanja zato što imamo dete, a mi naše dete volimo najviše na svetu. Mi nismo zajedno samo zbog deteta, mi smo zajedno prvenstveno zato što se volimo.

Jeste li se vas dvoje venčali?

– Nismo još, ali planiramo kad budemo stigli.

A je l’ vama taj brak nešto znači?

– Ništa, pravo da ti kažem danas je došlo takvo vreme da ti je brak samo trošak ukoliko hoćeš da se razvedeš.

Jesi li razmišljala nekad da ga ostaviš?

– Pih, bezbroj puta.

Zašto, šta on to uradi?

– U stvari nisam nikad razmišljala da ga ostavim, samo mi je jednom palo na pamet kad me je nešto iznervirao, da ga kaznim, da nestanem na dva dana da vidim da li će da preživi bez mene, ali nisam mogla da izdržim ni ceo dan.

Gde si otišla?

– Nigde, on je otišao za Svilajnac iz Valjeva. Čuli smo se posle pet sati, volim te i ja tebe, i isto veče se vratio kući.

A oko čega ste se posvađali?

– Oko gluposti. Mi se ne svađamo oko krupnih i bitnih stvari, mi se dogovorimo lako, mi se posvađamo oko gluposti kao i svaki par koji se voli.

Kako je izgledala tvoja trudnoća?

– Jako stresno. Dešava se to da smo mi imali prvenstveno problem sabotiranja posla, mulja medijskog iz kojeg smo se jedva izvukli, znaš kakve su tvoje kolege i šta je sve bilo, ne znam da li da ti pričam ili ne. Nama je frižider bio prazan kad sam bila trudna, sva su nam vrata zatvorili, niko nije želeo da me zove da radim, jako nam je bilo teško. Mi smo bili u Beogradu i onda su nam pomagali naši roditelji jako, i onda smo došli kod mojih roditelja, jedino što nismo mogli u Svilajnac, ne znam nešto je bilo… Ja sam dobila šećer u trudnoći i imala sam jedan zdravstveni problem koji se zove dvroga materica.

Šta znači to?

– To znači da je na materici deformitet, fizički deformitet materice koji se operiše, ali i ne mora, u suštini to se nije ni videlo do posle porođaja.

Je l’ to bukvalno prazan frižider?

– Toma je radio više poslova, da nije bilo tako ko zna šta bi bilo, e tu sam ja videla da je on čovek za porodicu.

Je l’ se neko javljao od tih tvojih kolega da pomogne?

– Ne, ja nisam ni želela pomoć, jer meni je više preko glave tog žaljenja mene, jadna ja, jadna žena, što sam ja jadna, zašto neko mora da zna kako je meni, mislim prazan frižider, kad kažem to mislim da nisam imala kapacitet posla koliko sam mislila, bilo je teško, ali Toma je doprineo tome mnogo, kažem ti radio je više poslova i da nije bilo njega ko zna šta bi bilo sa mojom trudnoćom. Tu sam ja videla da je on čovek za kuću i za porodicu.

