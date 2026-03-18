Pevačica Mia Borisavljević objavila je dve nove pesme i najavila album, a na druženju sa novnarima priddružio joj se i suprug Bojan Grujić.

On, iako se bavi autorskim radom i pevanjem, ipak ne voli previše da bude izložen javnosti, te je ovo bila prilika da predstavnici medija i sa njim porazgovaraju.

Fotošopirana zadnjica?

S obzirom na to da je poslednjih dana njegova zadnjica tema na društvenim mrežama gde se komentariše da li je fotošopira ili ne, razgovor je počeo sa tom temom.

- Napravićemo jednu konferenciju za štampu kod nas u fitnes centru, možete da snimite uživo, da oni mogu da vide. To je na videu, pa valjda ne može da se fotošopira. Imam jedan snimak, danas sam okačio sa treninga gde se sve lepo vidi. Koga zanima, neka uđe na Instagram i neka pogleda tamo kako to stvarno izgleda na videu - rekao je Bojan.

Teško preživeo "Zvezde Granda"

Bojan je svojevremeno bio učesnik takmičenja "Zvezde Granda", ali ga ipak estradna karijera ne zanima.

- Ne znam, stvarno ja nešto ne vidim sebe u tome, mislim generalno u svetu estrade i to. Meni je muzika život, volim muziku, volim da stvaram muziku, volim da muziku prenosim na publiku i to, ali sad već taj šoubiz i sve to što je ona doktorirala, ja nešto tu nisam baš ljubitelj... Teško sam preživeo "Zvezde Granda". Nisam otišao da se prijavim zato što sam ja to hteo, nego zato što su me drugi nagovorili. To sve doživljam na neki drugi način. Ipak, ne možemo bez vas. Od vas ne bežim, mi se vidimo stalno. Družimo se na raznim dešavanjima.

Mia je dodala da Bojan voli muziku i komponovanje, ali ne i status javne ličnosti.

- Ono što sam vam malopre rekla, što se tiče muzike, on bi voleo da bude pevač, da, peva i komponuje, a ne bi voleo da bude javna ličnost. On muziku i estradu ne doživljava kao jedno.

Bojan je naveo da ne voli da se o njemu zna baš sve.

- Mnogi ljudi zaista uživaju u tom estradnom svetu. Ne mora čak ni da postoji pesma ili konkretan projekat, već im prija da budu viđeni, fotografisani sa poznatima, da se pojavljuju u javnosti. To im, na neki način, hrani ego. Međutim, u tom smislu ne pripadam estradi. Organizovaću konferenciju za štampu kada izdam pesmu ili se pojavim u nekoj emisiji, ali nemam potrebu da stalno pričam o svom privatnom životu ili da budem u centru pažnje po svaku cenu. Ne želim da se o meni zna baš sve, niti da me paparaci jure. To jednostavno nije moj način.

Brak

- U suštini, mi smo zadovoljni onim što imamo i što smo postigli i bez toga. Nemamo potrebu da po svaku cenu koristimo svaku priliku koja nam se nudi. Radimo stvari onako kako nama odgovara i zasada nam je to sasvim dobro.

Par je progovorio o svom braku.

- Verovatno svi zamišljaju da smo mi 24 sata vezani kao pupčanom vrpcom. Mislim, nije lako kada su javna dešavanja, kada nastupamo i radimo, ali nismo zajedno od početka do kraja dana, niti stalno idemo istim putem. Često jesmo zajedno i lepo nam je kad smo zajedno. Da nije tako, ne bismo ovoliko godina bili zajedno.

Bojan je priznao da je on taj koji popušta.

- Dvoje ljudi koji su u ljubavi i imaju porodicu, decu, i rade zajedno, moraju naći neki kompromis. Ne možeš uvek da kažeš ono sve što ti na pameti. Nekad treba da se ugrizeš za jezik, i nekad treba da čutiš, i da se izviniš, i da se paziš. Nisam neka svađalica, ne volim da se svađam, ali uvek bih pre da se tako nešto izbegne i uvek sam tu dosta škrt na rečima. Ako se dešava, nekad ćutim do kraja, a nekad se dešavaju trenuci kad i meni prekipi, ali te svađe nisu ozbiljne. Generalno nisam neko ko je ljubomoran, nikad nisam bio, nemam to. Siguran sam u sebe i u nju, tako da u svakom slučaju, ljubomora ne može ništa dobro da donese. Dugo smo zajedno i mnogo smo stvari prošli zajedno. Imam tu parolu, ne samo kad smo nas dvoje u pitanju, nego bilo ko, ako ima negde bolje, ja nemam stvarno nikakav problem da ideš tamo gde ti je bolje. U suštini smo oboje zahtevani u poslu. Meni svaka sitnica smeta u aranžmanima, a sa druge strane, ona je preprofesionalna, preodgovorna i tako da i kod nje mora da bude sve po PS-u, tako da smo tu negde, da kažeš, slični.