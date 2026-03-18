Dženan Lončarević godinama je varao svoju suprugu Samiru, koja je ranije javno otkrila šokantne detalje iz njihovog života. Samira je vrlo aktivna na društvenim mrežama, a poslednjom objavom izazvala je pravu pometnju među pratiocima.

Naime, Samira je podelila citat koji glasi:

- Ljubav koja vredi ne traži pažnju sveta, već iskren pogled, mir u duši i sigurnost u srcu - glasila je objava koja je izazvala lavinu reakcija, naročito imajući u vidu da je Samira otvoreno govorila o njihovom odnosu i iznela teške optužbe na račun pevača.

"Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće"

Podsetimo, Samira je u toku razvoda za medije izjavila i da strahuje da će ostati na ulici nakon ovog razvoda jer je pevač svu imovinu prepisao na druge:

- Najveći problem je imovina, doživela sam da posle 25 godina braka hoće da me izbaci iz kuće. Ja bih odmah potpisala zahtev za razvod braka, odmah, ali je problem imovina, zato što je sve što je kupovao stavljao na ime njegove majke. Sad je kupio stan u Beogradu na ime te žene, na njeno ime je stavio da ja ne bih mogla ništa da dobijem. U tome je problem - ističe Dženanova zakonita supruga sa kojom ima dva sina. Ona, kaže, ne brine za sebe, ali brine za decu.

- Ja inače nikada ne bih sebi dozvolila da razgovaram sa novinarima da nemam ovaj problem i da sad nemam kud. Kuća u kojoj boravimo vodi se pola na njega, pola na njegovog brata, i faktički, za 25 godina braka, meni pripada četvrtina kuće jer je sve ostalo što je stekao stavio na tuđim imenima. Meni nije ostalo ništa drugo nego da se borim da obezbedim svoju decu koja na njihovom imenu nemaju ništa - kazala je.