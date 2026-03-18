Slušaj vest

Folk pevačica Zlata Petrović oglasila se nakon što je njen sin Miki Dudić (41) rano jutros imao vrelu akciju u rijalitiju "Zadruga 9 Elita" sa četrnaest godina mlađom učesnicom Sarom Stojanović (27).

Nakon sinoćne žurke, Miki i Sara su se prepustili strastima, čime se on upisao kao peti učesnik koji je imao intimne odnose sa njom u devetoj sezoni ovog rijalitija.

Zlata u prvom trenutku nije znala šta se desilo u Zadruzi 9 Eliti jer je bila na rođendanu, te je za akciju svog sina saznala direktno od novinara.

Miki Dudić i Sara Stojanović

- Bila sam na rođendanu, nisam ni gledala, sad sam ustala, evo čujem od vas -bila je prva reakcija šokirane pevačice.

"Obradovali ste me"

Međutim, kada je čula pravi razlog poziva, Zlata Petrović je kroz smeh priznala da joj je zapravo laknulo.

- Sad ste me obradovali, iskrena da budem, kad ste me pozvali ja se odmah zabrinula da se nije potukao, da se nije desilo nešto slično... Ovo me je sad obradovalo (smeh).

Ona smatra da njen sin nije uradio ništa loše ni nenormalno, ističući teške uslove višemesečnog boravka u zatvorenom prostoru.

- Muškarac je, šta drugo da kažem. Nikada nisam moralisala, ja nisam ta koja treba da blebećem o tome... Šta, ništa loše nisu uradili, Bože moj... Pa, šta sad? Živelo sve što je zdravo i normalno - izjavila je Zlata.

1/6 Vidi galeriju Zlata Petrović i Desingerica Foto: Printscreen

Pevačica je dodala i da je Miki Dudić slobodan čovek koji je ovakve situacije ranije izbegavao zbog dece, ali su zatvoren prostor, žurka i alkohol učinili svoje. Što se tiče mlade Sare, Zlata nije imala loše reči:

- Vidim da je nasmejana devojka... Ma, nek je živa i zdrava, šta da kažem. Ispunila joj se želja, pa šta... Nadam se da će ostati u lepim, normalnim odnosima. Sve je to život, kako napolju, tako i unutra - zaključila je pevačica.