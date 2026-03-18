Bojana Lazić, stigla je danas na snimanje Pinkovih zvezda, pa je tom prilikom razgovarala sa medijima. Voditeljka je govorila o svom angažmanu u popularnom muzičkom takmičenju, ali i o najstresnijim trenucima.

- Ja moram da budem uvek raspoložena, sama sebe motivišem da budem nasmejana i srećna, a i nema razloga da bude drugačije. Bilo bi nezahvalno da sam nesrećna, pored svega što mi je Bog dao. Imam ugovor sa samom sobom da moram da budem srećna

Na pitanje da li će Desingerica ove emisije biti mirniji nego ranije, Bojana je odgovorila:

- Desingerica mi se izvinio, čak mi je rekao da će mi pokloniti trenerku, to se još nije desilo, i ako je rekao da je taj poklon u njegovom gepeku. Ne znam zašto ne može taj gepek da se otvori još uvek. Ja sa njim imam super saradnju, ali on stvarno ume da pretera. To je svima simpatično preko TV-a, ali nije baš toliko zanimljivo dok se sve snima po 10 sati - rekla je Bojana

Bojana se potom dotakla i najstresnijeg momenta na snimanju

- Pa nikada ne kažem "šta je meni ovo trebalo" jer ja ovaj posao mnogo volim. Pinkove zvezde su bila moja velika želja, ali drama sa Despićem mi je bio stresna. Neki su komentarisali da to nije bilo profesionalno sa moje strane, ali ljudi moraju da shvate da smo mi na snimanju baš ono što jesmo, da sve što se snimi se i emituje, nema seckanja. Tako da eto te svađe i konflikti su me stresirali

Bojana Lazić: Najstresniji trenutak bio kad ju je iznervirao Desingerica

Burna rasprava

Kontroverzni reper zbog kojeg je Kemiš napustio prethodno snimanje, kasnije je ušao u sukob sa voditeljkom Bojanom Lazić kada ju je nazvao neinformisanom kada je glasanje za kandidate u pitanju.

- To što je Bojana neinformisana, to ne znači da je tako - dobacio je Despić. Na to je voditeljka ušla u crveno i nije želela da ćuti. Ovo nije prvi put, već su se ranije svađali.

- E, ajde ne lupetaj više i to ti sad najozbiljnije govorim. Samo mi se još jednom na taj način obratio - rekla je voditeljka besno, dok je Desingerica ponavljao njene reči.

Ostali članovi žirija bili su u šoku.

- A šta ti je tačno rekao? - upitala je Jelena.

Bojana je na to još jednom poručila Despiću da promeni pristup.

- Ne moramo da ponavljamo šta mi je rekao, završili smo svaku komunikaciju ako ovako nastaviš sa mnom - odgovorila je Bojana, na šta je Despić nastavio sa provokacijom.