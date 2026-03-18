Voditelj Ognjen Amidžić stigao je u Šimanovce, gde se danas snima nova emisija Pinkovih Zvezda, a kako je otkrio, nije znao ko će se naći u ulozi člana žirija.

Ognjen Amidžić Foto: Printscreen/fullscreenmedia

– Verujte mi da ne znam, iskreno, ne znam. Ja sam pisao Kemišu, ali nismo uspeli da se čujemo – rekao je Ognjen.

O svađi sa Andreanom Čekić

Amidžić se osvrnuo i na nedavni skandal sa Andreana Čekić, ističući da su se u međuvremenu čuli i da se nada da će sve nesuglasice uskoro biti rešene.

Podsetimo, Ognjen Amidžić je nedavno otkrio da ga je u poslovnom smislu najviše razočarala Andreana Čekić i da za nju trenutno nema mesta kod njega u "Ami Dži šouu".

Amidžić je istakao da ga je pevačica ostavila na cedilu ni krivog ni dužnog nekoliko sati pred snimanje emisije, iako su se poznavali i sarađivali godinama.

Progovorio je o sukobu Džejle i Aleksandre

Govoreći o odnosu između Džejle Ramović i Aleksandre Mladenović, voditelj je naglasio da nije primetio nikakav ozbiljniji problem, već da je u pitanju bio samo sukob mišljenja. Kako kaže, cela situacija delovala je znatno dramatičnije na televiziji nego što je zaista bila u studiju.

Podsetimo, o privatnom životu naše pevačice Džejle Ramović se malo javno zna, te ga i vešto krije od očiju javnosti, a sada je ona progovorila na ovu temu zbog čega je ušla u sukob sa pevačicom Aleksandrom Mladenović.

Džejla je, naime, istakla da svoj privatni život ne krije, već da dozira u plasiranju događaja iz privatnog života u javnost, te je tako pecnula koleginice i kolege priznavši da je veoma lako da se sakrije privatni život, ali da mnogi, kako je rekla, neće.

Voditelj Ognjen Amidžić ugostio je aktuelnu ekipu, ali pre nego što je otpočeo emisiju, on je sve šokirao svojim stajlingom

- Kako da ne, to si sada glupo rekla, ispada da mi za koje se sazna, da želimo da se sazna, naravno da ne. Mi ne idemo u druge države da se krijemo, nego živimo u Beogradu - rekla je Aleksandra.

- Taman sam rekla da će se neko uvrediti ako pogrešno shvati - rekla je Džejla.

- Niko ne želi da da svoj život na tacni... Pričaš generalno da tako sakriješ život - rekla je Aleksandra.