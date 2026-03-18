Slušaj vest

Reginalna muzička zvezda Dragana Mirković trenutno boravi na velikoj američkoj turneji na kojoj već na samom početku obara rekorde posećenosti i potvrđuje status jedne od najvoljenijih pevačica na ovim prostorima.

Publika širom SAD-a sa oduševljenjem dočekuje folk caricu, a prva dva nastupa protekla su u znaku rasprodatih sala i sjajne atmosfere, uz horsko pevanje njenih najvećih hitova.

Dragana Mirković na američkoj turneji Izvor: Privatna arhiva

Nakon uspešnog starta turneje, Dragana je stigla u Njujork, gde je očekuje novi spektakl zakazan za 20. mart, a interesovanje za ovaj koncert je ogromno.

Dragana Mirković Foto: Instagram/dragana_mirkovic

Ovo je samo deo velike turneje, jer će Dragana nakon nastupa u Njujorku održati još šest koncerata širom Amerike, nastavljajući niz uspeha i susreta sa publikom koja je godinama verno prati.

Dragana Mirković
Dragana Mirković

Dragana Mirković Izvor: Privatna arhiva