Prva dva nastupa protekla su u znaku rasprodatih sala i sjajne atmosfere
DRAGANA MIRKOVIĆ OBARA SVE REKORDE NA AMERIČKOJ TURNEJI! Evo kako muzička zvezda provodi slobodno vreme u Njujorku (VIDEO)
Reginalna muzička zvezda Dragana Mirković trenutno boravi na velikoj američkoj turneji na kojoj već na samom početku obara rekorde posećenosti i potvrđuje status jedne od najvoljenijih pevačica na ovim prostorima.
Publika širom SAD-a sa oduševljenjem dočekuje folk caricu, a prva dva nastupa protekla su u znaku rasprodatih sala i sjajne atmosfere, uz horsko pevanje njenih najvećih hitova.
Nakon uspešnog starta turneje, Dragana je stigla u Njujork, gde je očekuje novi spektakl zakazan za 20. mart, a interesovanje za ovaj koncert je ogromno.
Dragana Mirković Foto: Instagram/dragana_mirkovic
Ovo je samo deo velike turneje, jer će Dragana nakon nastupa u Njujorku održati još šest koncerata širom Amerike, nastavljajući niz uspeha i susreta sa publikom koja je godinama verno prati.
