Tanja Savić uskoro će imati koncert u Areni u Zagrebu, a tom prilikom posetila je pomenuti grad, gde je s novinarima razgovarala o raznim situacijama iz života. Između ostalog je otkrila i kako je reagovala kad je prvi put čula svoju pesmu na radiju, kao i kako održava izgled i da li je ikada imala estetske intervencije.

Pevačica je rekla da se ne posvećuje svom telu kako bi trebalo, ali i da filere više ne stavlja na svoje lice.

- Ja znam da je mom telu i licu najpotrebnija masaža, međutim ja to nikako ne stižem. Uspem jednom mesečno da uživam u tome, ali bih volela da mogu češće. Moj posao je takav da mi je potrebna masaža često ili fizička aktivnost. Najbolje bi bilo kad bi se udružila ta dva. Praktikujem te tretmane lica, za koje se vadim pričom da nemam vremena, a to je samo nemarnost - rekla je Tanja za hrvatski portal 24sata. hr.

Na pitanje šta je sve radila na sebi pevačica je odgovorila:

- Pa sve, od glave do pete. Šalim se, naravno. Kod mene se može videti šta sam radila na sebi, ali šta god da sam radila, to nije više kao što je bilo, niti je lepo kao što je bilo. Radila sam nekad filere, ali moje telo to ne podnosi dobro. Izbacuje ih, moje telo prepoznaje kao nešto što nije dobro za njega. To nije za svakoga. Radila sam jednom filere zbog podočnjaka i to se loše odrazilo. Filer se pomerio pa je napravio čudo ispod oka. Joj, i ovo hoću da kažem, planiram zube da radim i imam jednu anegdotu, ali ne znam da li da kažem... Polomila sam jedan zub, udarila sam mikrofonom o zub i tu je nastao problem. Imam dve plombe koje nisu u istoj boji, a na tom mestu gde sam polomila zub mikrofonom imam dosta problema jer mi se sve kači i ostaje. Hrana, kafa... Zato i želim da sredim zube. Lepe su četrdesete, ali ništa nije lepše od dvadesetih - ispričala je Tanja.

Večeras je Smederevo bio muzički centar, jer pevala folk zvezda Tanja Savić, koja i potiče iz tog grada. Foto: Dušan Cakic

Prvi put sam sebe čula na radiju dok sam se vozila autobusom

Savićeva je prilikom posete Zagrebu dala intervju i za Extrafm, u kojem je ispričala kako je reagovala kad je prvi put čula svoju pesmu na radiju.

- To je malo smešno. To je bilo pre 22 godine. Snimila sam pesmu "Za moje dobro". Imala sam 19 godina i vozila sam se busom od Smedereva do Beograda. I ja sedim u busu i vozim se i na radio-stanici kažu: "E, sada hit dana, Tanja Savić - Za moje dobro!" Meni je srce kucalo ubrzano, mislila sam da će mi iskočiti. Htela sam da vrištim od sreće, ali nisam. Ja se maskirala, imala kačket, naočare i toliko sam bila srećna, a nemam s kim to da podelim u tom trenutku od mojih ljudi, jer sam u tom trenutku bila inkognito. Da me niko ne vidi i ne primeti. A htela sam da skočim i da vičem: "Ljudi, to je moja pesma, je l' čujete vi to?!" - prisetila se Tanja.

