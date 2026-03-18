PevačicaIvana Jordan, koja ove godine proslavlja 25 godina uspešne karijere, objavila je novu pesmu pod nazivom „Šta mi radiš sad“.

Nakon zapaženog singla „Ako sruši se svet“, publiku očekuje još jedna emotivna, dinamična i snažna muzička priča, ali ovog puta u nešto drugačijem zvučnom ruhu. Za razliku od mnogih prethodnih pesama u kojima se potpisivala kao autor, ovoga puta Ivana Jordan se pojavljuje kao interpretator kompozicije, čiji je autor muzike i teksta Mlađan Dinkić, koji je već pisao poznate pesma za Pilote, Aleksandru Prijović, Sašu Matića, Dženana Lončarevića… Aranžman za pesmu potpisuje Nemanja Filipović, koji je zvuku dao posebnu dinamiku i savremeni pečat.

Pesma „Šta mi radiš sad“ donosi energiju koja se kreće ka pop-rok izrazu, ali sa zanimljivim muzičkim detaljima koji joj daju posebnu atmosferu. Zvuci violina provlače se kroz aranžman i pesmi daju pomalo arhaičnu atmosferu, stvarajući spoj modernog i emotivnog zvuka po kojem je Ivana Jordan prepoznatljiva.

“Ovo je početak nove faze u mojoj muzičkoj karijeri i planiram da u narednim mesecima obradujem svoju publiku sa još novih pesama. Kada mi je Mlađan doneo ovu pesmu, svidela mi se na prvi pogled. Nadam se da će se dopasti i publici i da će je dugo slušati - kaže Ivana Jordan.

Uz pesmu je snimljen i spot, koji potpisuje reditelj Marko Todorović. Vizuelna priča prati emociju pesme i dodatno pojačava njen doživljaj, donoseći publici snažnu atmosferu i upečatljive kadrove.

Novim singlom „Šta mi radiš sad“ Ivana Jordan nastavlja da istražuje različite muzičke pravce, ostajući verna emociji i autentičnosti koje njena publika prepoznaje i voli.