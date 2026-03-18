Azra Husarkić, mlada zvezda svoju karijeru gradi iz Amerike, gde je nedavno snimala spotove.

Naime, ona živi u USA, sa svojim izabranikom i ćerkom, a iako je zbog obaveza hitno morala da napustio Srbiji, ništa ne prepušta slučaju.

Azra je proteklih nedelja vredno radila i to na snimanju spotova za drugi deo albuma.

Ona je za ovo angažovala najbolji tim iz Srbije.

Naime, atraktivna pevačica snimila je novi spot u istom studijj, na prestižnoj lokaciji na kojoj je svoje kadrove za spot snimila i reperka Kardi Bi.

Da nije žalila ni dinara koji ulaže u svoje nove projekte - jasno govori i činjenica da je izabrala najbolje lokacije u Majamiju, gde je sve snimano.

Na slikama se vidi prepoznatljiva arhitektura belih zidova i plavih detalja koja neodoljivo podseća na kadrove iz čuvenog spota planetarno popularne reperke. Dok je Cardi B na ovoj lokaciji dominirala u vatreno crvenoj haljini sa raskošnim ogrtačem, Azra se odlučila za nešto svedeniju, ali podjednako luksuznu varijantu.

Azra blista u dugoj, elegantnoj haljini u golubije plavoj nijansi koja savršeno ističe njenu figuru.

Na glavi nosi masivan, svetlucavi ukras od kristala i bisera, koji podseća na krunu, stavljajući svima do znanja ko je kraljica novih vizuelnih trendova.

Azra je u ovaj projekat uložila pravo bogatstvo, ali i mesece planiranja kako bi sve izgledalo svetski.