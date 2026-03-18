- Zar ti ja ličim na takvog nekog? - rekao je Despić i time demantovao voditeljku.

Nakon toga, Dragomir je progovorio o zdravstvenom stanju kolege Đanija, ali i predstavnicama na Evroviziji

Pored estradnih ratova, reper je otkrio i detalje o Đanijevom zdravstvenom stanju, navodeći da su mu ugrađeni stentovi, ali da je "bomba" i da se sada odmara i oporavlja. Osvrnuo se i na Evroviziju, hvaleći momke iz benda "Lavina" za koje tvrdi da će sigurno pobediti. Ipak, sebe tamo ne vidi.

"Kad bi bilo pošteno takmičenje, ne želim da se skrnavim," naglasio je, dodavši da odlazak na Evroviziju ne bi preporučio nikome ko želi muzički uspeh. Za kraj, prokomentarisao je i druge kolege – Maju Nikolić je nazvao "nekim čudnim bićem".

Desingerica mi se izvinio

Bojana Lazić, stigla je danas na snimanje Pinkovih zvezda, pa je tom prilikom razgovarala sa medijima. Voditeljka je govorila o svom angažmanu u popularnom muzičkom takmičenju, ali i o najstresnijim trenucima.

Na pitanje da li će Desingerica ove emisije biti mirniji nego ranije, Bojana je odgovorila:

- Desingerica mi se izvinio, čak mi je rekao da će mi pokloniti trenerku, to se još nije desilo, i ako je rekao da je taj poklon u njegovom gepeku. Ne znam zašto ne može taj gepek da se otvori još uvek. Ja sa njim imam super saradnju, ali on stvarno ume da pretera. To je svima simpatično preko TV-a, ali nije baš toliko zanimljivo dok se sve snima po 10 sati - rekla je Bojana

Bojana se potom dotakla i najstresnijeg momenta na snimanju

- Pa nikada ne kažem "šta je meni ovo trebalo" jer ja ovaj posao mnogo volim. Pinkove zvezde su bila moja velika želja, ali drama sa Despićem mi je bio stresna. Neki su komentarisali da to nije bilo profesionalno sa moje strane, ali ljudi moraju da shvate da smo mi na snimanju baš ono što jesmo, da sve što se snimi se i emituje, nema seckanja. Tako da eto te svađe i konflikti su me stresirali.

