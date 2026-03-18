Slušaj vest

Pop diva Jelena Karleuša pojavila se danas na snimanju nove epizode muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", te je tom prilikom kratko proćaskala sa sedmom silom.

Karleuša se osvrnula i na druge tužne vesti na estradi, kao što je pogibija brata Darka Lazića, kao i operacije Radiše Trajkovića Đanija.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Nemanja Nikolić

- Baš mi je žao, ovo je generalno loš period za estradne rajske ptice. Vidimo i Đanija, Darka Lazića... Nisam se čula sa Đanijem, ali želim mu brz oporavak. Mnogo ga volim, kao i njegovu porodicu. Stres i težak život muzičkih umetnika koji rade na ovim prostorima je očigledno uzeo danak. Ne samo kada je reč o nesrećnim slučajevima, nego kada je reč i o zdravlju. Takav je posao.

Podsetimo Đani je na jednom od snimanja emisija Jeleni Karleuši doneo flašu džin tonika.

Džin koji je Đani doneo Jeleni "odaje počast intelektualnoj radoznalosti i trajnom duhu avanture ovog dobročinnog i erudiranog vođe".

Na zvaničnom sajtu, boca ovog džina od 500 mililitara košta 62 evra.

Podsetimo, Jelena je prvog dana snimanja stala u odbranu Dragomira Despića Desingerice nakon što su mu na scenu doneli živo jagnje.

Kurir.rs/Alo