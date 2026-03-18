Ćerka poznatog pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, Đina Džinović, proslavila je svoj 22. rođendan u jednom elitnom restoranu, a detalji sa proslave brzo su privukli pažnju javnosti.

I dok su društvene mreže bile preplavljene čestitkama i lepim željama, posebnu pažnju izazvao je njen stajling. Atraktivna brineta odlučila se za crnu mini haljinu sa dubokim dekolteom, čime je istakla svoju figuru i izazvala brojne reakcije pratilaca.

Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina Džinović proslavila je rođendan, a dok su mnogi komentarisali njen stajling, malo ko nije bio iznenađen njenom tortom

Ipak, iako je njen izgled bio u centru komentara, malo ko je ostao ravnodušan na nesvakidašnji detalj sa slavlja, rođendansku tortu i svećicu, koje su mnoge iznenadile i postale jedna od glavnih tema među komentarima.

Dan nakon proslave, Đina je podelila fotografije i snimke sa događaja, otkrivši atmosferu sa glamurozne večeri.

Međutim, vrhunac večeri usledio je kada je došlo vreme za rođendansku želju. Đina je na mrežama pokazala nesvakidašnji prizor, umesto u raskošnu tortu, rođendansku svećicu su joj stavili u šoljicu kafe!

Živi kod dečka u Španiju

Inače, mlada influenserka se nedavno preselila u Španiju (Barselonu), gde trenutno živi sa svojim dečkom. O odnosu Harisa i njegove ćerke dosta se pričalo, a i sam pevač je govorio da postoje nesuglasice među njima. On je nedavno otkrio kako je ona uspela da napusti Dubai nakon što su tamo eskalirali sukobi sa Iranom.

Haris Džinović

- Imala je problem da izađe iz Dubaija, ali dobro je sada, ona je u Barseloni, tamo živi sa svojim dečkom. Moram da dodam, pričalo se o našim odnosima, a ljudi ne znaju šta se dešava u četiri zida, to su sve špekulacije. Moja ćerka je jako lepa, i to svi kaži, ali odskočna daska joj je moje prezime, i ona se lepo snalazi u tom poslu, i svaka joj čast. Takođe, moj sin i ja zajedno živimo, sjajno se slažimo. On je pokrenuo svoj biznis i ja mu dajem podršku.

