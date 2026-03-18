Estradni mag Saša Popović bio je u emotivnoj vezi sa pevačicom Zlatom Petrović. Iako nisu krili da su bili zajedno, o detaljima svoje romanse nikada nisu preterano govorili.

Zlata ističe da i dalje ne može da shvati da Saše više nema, a sada je ispričala situaciju koja se dogodila nedavno, na zadušnice.

- Ja ne mogu da verujem da je on otišao. Otišla sam u crkvu kada su bile zadušnice i uzela 50 svećica. Uvek se setim prvo najuže porodice, svojih prijatelja i na kraju dođem kući, nešto pričam sa drugaricom i ona spomene Saleta i ja se udarim po čelu i kažem: "J**ote, ja ne upalih čoveku sveću" - rekla je Zlata Petrović i dodala:

- Od 50 sveća, ja ne upalim njemu jednu sveću. Mozak neće da prihvati... - istakla je vidno potresena pevačica.

Kako kaže, nakon toga je ponovo otišla u crkvu kada je bila godišnjica smrti njenom bratu i tada je upalila sveću za Popovića.

- I onda, pošto je bilo dve godine mom bratu, ja sam se setila da upalim sveću i Saletu. Uzmem uvek mnogo više sveća pa namenim pokojnicima... Eto, prosto, sve se ovo dešava, ali se dešava kao da je neki san - ispričala je Zlata Petrović.

Nakon Nede Ukraden bila sa Sašom

"Ja volim da pričam o sebi, ali ne o drugima. Ta priča o njoj je bila pre mene, posle toga smo Saša i ja ušli u vezu. Ne bih detaljisala oko toga, ali znam. Kad se njihova priča završila, ja sam bila sa Sašom, a kad uđeš u vezu, svako priča o svojoj bivšoj ljubavi. U toku sam sa svim što se desilo. Ja bih imala sve naslovne strane kad bi pričala o drugima, ali bih mrzela sebe. Ja sam čovek koji nosi najveće tajne ovog sveta i ponosna sam na sebe što nikada ništa nisam otkrila. Ne bih čak i da meni nešto loše urade. To su iskušenja od Boga i ne padam na njih", poručila je ona svojevremeno.