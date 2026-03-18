Pevačica Nikolina Kovač nedavno je na svet donela sina Simeona, a sada je na društvenim mrežama podelila snimak na kom je pokazala kako izgleda samo 20 dana nakon porođaja. Ona je odlučila da malo predahne od obaveza i ode na ulepšavanje.

Kako se može videti na snimku, Nikolina je za ovu priliku obukla suknju i košulju, a potom se uputila u salon kako bi se sredila i posvetila malo vremena sebi.

Pevačica je pokazala odličnu figuru i blistav izgled nedugo nakon što je na svet donela treće dete.

- Mali beg i izlet kod moje frizerke - napisala je ona.

Nikolina: "Ovo mi je bio najlakši porođaj"

Podsetimo, Nikolina je pre nepunih mesec dana izašla iz porodilišta, a po nju i bebu je tada došao ponosni tata, pevač Saša Kapor, u "besnoj mašini" – Mercedesu G klase u crnoj boji, koji vredi oko 150.000 evra.

Pevačica je prilikom izlaska zablistala u crnim pantalonama, beloj košulji i bundi, dok je Saša nosio nosiljku sa uspavanim bebom.

- Odlično sam, s obzirom na to da sam se porodila pre četiri dana, odlično se osećam. Prvi utisak je bio da je ovo najlakši porođaj, ali nije svejedno, oporavljam se. Beba je preslatka, bilo je emotivno sve. Sve je prošlo kako treba, ovo je najveći blagoslov - kazala je Nikolina.

Nikolina Kovač izašla iz porodilišta

Pevačica je tada nasmejana izjavila da se oporavlja, da joj je ovo bio najlakši porođaj i da je njihov stariji sin sa oduševljenjem i vrlo zrelo prihvatio rođenje mlađeg brata, te da ju je zvao i po tri-četiri puta dnevno.

- On je sve zrelo prihvatio, preuzbuđen je, oduševio me je, svaki dan me je zvao po 3-4 puta.

Nedugo nakon dolaska kući, Nikolina je raznežila javnost objavivši na Instagramu prvu fotografiju malog Simeona ušuškanog i usnulog u porodičnom domu, uz dirljivu pesmu "Ti si moje sunce".

Ponosni roditelji su za mlađeg sina odabrali ime Simeon, koje je biblijskog porekla i nosi snažnu simboliku, a znači "Bog sluša", "slušanje" ili "uslišan"

