Kompozitor Damir Handanović oglasio se za medije povodom svoje nedavne izjave da on i Ceca Ražnatović popiju 35 piva za 15 minuta, te otkrio kako je sve izrečeno kroz šalu.

- Slatko sam se nasmejao kada sam video naslov u novinama da Ceca i ja popijemo 35 piva za 15 minuta. Naravno da to nije moguće ni fizički, a nije ni tačno. To sam rekao šale radi, ne očekujući da će izazvati toliku pažnju i biti protumačeno na taj način - rekao je Handanović koji je govorio o tome zašto JK nije pevala Cecine pesme.

On je istakao da mu je žao zbog načina na koji je njegova izjava shvaćena u javnosti.

- Tek kada su mi prijatelji rekli: "Čoveče, zvučiš kao da ste alkoholičari", shvatio sam kako je to protumačeno, zbog čega mi je iskreno žao - dodao je kompozitor.

Handanović je podsetio i na uspešnu saradnju sa pevačicom, naglašavajući da su zajedno stvorili brojne hitove.

- Ceca i ja smo imali veoma plodonosnu saradnju, a pesme poput "Pusti me da raskinem s njom", "Turbulentno", "Autogram" i "Jadna ti je moja moć" slušaju se i deceniju kasnije i beleže milionske preglede - zaključio je on za medije.

kurir / informer

