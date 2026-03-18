Voditelj "Dnevnika" Vladimir Jelić već godinama uživa u skladnom braku sa osam godina mlađom glumicom Jovanom Jelić, koju šira publika odlično poznaje iz popularnih domaćih televizijskih serija. Iako Jelić retko priča o svom privatnom životu, jednom prilikom je otvorio dušu i otkrio detalje njihovog upoznavanja, ali i recept za dugu i srećnu ljubav.

Vladimirova supruga, Jovana je rodom iz Novog Sada, u koji se uvek sa radošću vraća. Domaća publika je imala prilike da je gleda i zavoli u poznatim ostvarenjima kao što su "Ubice mog oca", "Šifra Despot" i "Urgentni centar".

Sve se desilo bez forsiranja

Iako svoj privatni život čuva daleko od očiju javnosti, poznati voditelj je svojevremeno za magazin "Gloria" ispričao kako je počela njihova ljubavna priča.

"Dopali smo se jedno drugome, razmenili telefone, počeli da se viđamo i vrlo brzo shvatili da smo se zavoleli", ispričao je voditelj i istakao da je u njihovom odnosu sve išlo postepeno. Kako je dodao, sve im se dešavalo baš kada je trebalo, bez ikakvog planiranja i forsiranja, a kruna njihove ljubavi su dva sina.

Komunikacija je ključ

Kao i u svakoj vezi, razmirice i nerazumevanja su neminovni, ali ovaj bračni par svoje nesuglasice rešava isključivo razgovorom.

- Ništa sa strane ne može nas toliko izbaciti iz ravnoteže da to ne možemo da rešimo pričom u četiri oka", naglasio je Jelić. On je tom prilikom dodao da je komunikacija veoma bitna, te da se teški i stresni dani mnogo lakše i bezbolnije prolaze kada su partneri jedno uz drugo i kada se međusobno podržavaju.

