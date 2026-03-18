Velika radost zavladala je u domu Emir Habibović, koji je zajedno sa svojom suprugom Tamarom konačno odlučio da sa javnošću podeli najlepše moguće vesti.

Iako su dugo uspevali da trudnoću drže daleko od očiju javnosti, emocije su sada prevagnule, pa su odlučili da sreću ne kriju.

Naime, srećni par je otkrio pol bebe, a Emir nije mogao da sakrije oduševljenje. Njegove reči dirnule su mnoge, budući da je istakao koliko mu porodica znači i koliko je zahvalan na svemu što ima.

Emir Habibović postaje otac ponovo Foto: Printscreen

„Tri sina, tri ćerke“, napisao je ponosni pevač, jasno stavljajući do znanja da njihova porodica postaje bogatija za još jednog člana, ali i da se ostvaruje njegova velika životna želja – velika i složna porodica.

Emir je potom dodao i emotivnu poruku: „Bože, hvala ti“, čime je još jednom pokazao koliko je svestan blagoslova koji mu je dat.

Lepe čestitke

Njegovi prijatelji, kolege i fanovi odmah su počeli da mu upućuju čestitke, a društvene mreže preplavljene su lepim željama za zdravlje bebe i sreću cele porodice.

Nema sumnje da pevača i njegovu suprugu čeka najlepši period u životu, ispunjen ljubavlju, osmesima i novim uspomenama koje će tek stvarati zajedno.

