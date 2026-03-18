Pevačica Tea Bilanović večeras promoviše svoj novi album, a podršku joj pružaju brojne kolege sa estrade među kojima je i Sanja Vučić.

Ona je među prvima stigla i nije krila oduševljenje zbog velikog uspeha svoje koleginice, ali je istovremeno uspela i da zaintrigira javnost izjavom koja je odmah pokrenula lavinu komentara.

Podsetimo, Sanja je jedna od retkih pevačica koja je, zajedno sa Barbara Bobak, bila pozvana na svadbu Tea Tairović prošle godine, što dodatno govori o bliskosti među njima. Ipak, čini se da na poslovnom planu nisu uvek na istim talasnim dužinama.

"Meni je juče izašla pesma", započela je Sanja razgovor sa novinarima, a onda je usledilo pitanje koje su mnogi čekali – zašto to nije bio duet sa Tea Tairović, kako se ranije spekulisalo u javnosti.

Tea odbila Sanju

Bez ustručavanja, Sanja je otkrila detalj koji je mnoge iznenadio:

"Tea nije htela. Ona je odbijala da to bude duet, ja sam navijala za to, ali sada mi više odgovara kao singl", rekla je pevačica iskreno, ne krijući da je u početku imala drugačiju ideju.

Dodala je i da nije razmišljala o tome da pronađe zamenu za Tea Tairović, iako su joj mnogi sugerisali da bi duet sa nekom drugom koleginicom možda bio pun pogodak.

Tea Tairovic odbila da snimi duet sa Sanjom Vucic: Pevacica izbacila sama pesmu i otkrila sta se desilo Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Ova izjava odmah je podigla prašinu na društvenim mrežama, gde fanovi već spekulišu o odnosu između dve pevačice, pitajući se da li je u pitanju samo poslovna odluka ili se iza svega krije nešto više.

