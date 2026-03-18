Goga Gačić, pevačica i bivša supruga Marka Gačića koji je javno priznao da ju je prevario, odrasla je u skladnoj porodici koja je delom bila posvećena muzici.

Goga o roditeljima

Njena majka Gordana Babić je poznata novinarka u Prokuplju, jedno vreme bila je i radijska voditeljka, a trenutno je u penziji. Gogin otac, Goran Babić, već 30 godina predaje muzičko vaspitanje u osnovnoj školi u Prokuplju.

Goga i bivši suprug:

- Baš sam ponosna na njega zbog toga jer, kada neko priđe i kaže: 'Tvoj otac mi je predavao, on je kralj', to mnogo znači. Moj otac se zove Goran. Šta je lepše od toga da toliko generacija izvedeš na pravi put - rekla je Goga.

Na pitanje da li je upravo od oca dobila ime, Goga je objasnila:

- Kad je bilo moje krštenje, trebalo je da se zovem Anđela, ali je tata insistirao i pregovarao sa kumom da se zovem Gorana. Mama se zove Gordana, tako da je moje ime zapravo spoj - Goran, Gordana i Gorana - priznala je pevačica u emisiji "Ispovesti".

Goga je otkrila i da je njen otac radio muziku i tekst za njenu pesmu "Ljuljaška".

Posle iznenadnog razvoda od folkera Marka Gačića koji ju je varao sa izvesnom konobaricom iz Beča, pevačica je objavila pesmu "Loša epizoda" koja je govori o periodu loše ljubavi, a mnogi su tekst numere povezali sa njenom aktuelnom situacijom.

Porodična tragedija

Podsetimo, Goga je nedavno govorila o porodičnoj tragediji Darka Lazića i gubitku brata, te je otkrila da je i ona imala sličnu nenadoknadivu bol.

- Mi kolege znamo njega i njegovu porodicu, uvek smo tu da mu se nađemo. Velika tragedija je zadesila njegovu porodicu, zaista nemam dobru reč za to. Ja sam neko ko je isto izgubio sestru. Imala je 30 godina i samo joj je stalo srce, tako da ga potpuno razumem. Mnogo mi je žao, šaljem mu svu snagu da izdrži ovu bol - rekla je Goga za Pravo lice estrade i otkrila da je teško podnela gubitak najbliže osobe:

- Meni je jako strašno bilo. Nikada taj trenutak ne mogu da zaboravim. Ona i ja smo odrasle zajedno. Razlika je bila između nas 7 godina. Nemam reči...