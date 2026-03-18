Pevačica Tea Bilanović većeras je u jednom prestoničkom klubu organizovala promociju novog albuma, na koju je došao veliki broj kolega i koleginica, među kojima je i Katarina Živković.

Katarina se potom osvrnula na aktuelnosti sa estrade, govorila o Milici Todorović, ali i o sukobu između Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović.

O sukobu Aleksandre i Džejle

Katarina se osvrnula i na nedavni sukob Aleksandre Mladenović i Džejle Ramović koji je nastao nakon što je Džejla rekla da nije teško sakriti privatnost već da mnoge javne ličnosti to ne žele, na šta joj je koleginica rekla da nije u pravu i da joj je izjava glupa.

- Pripadam i Džejli i Aleksandri, obe su sjajne devojke i pevačice. Ovoga puta ću više stati na Aleksandrinu stranu zato što je privatno poznajem i mnogo volim i više cenim tu južnjačku krv kada kaže nekome direktno u lice. Sada, da li ste u pravu ili ne, koga briga? Poenta je da ne govorite iza leđa već ste direktni, žao mi je što je doživela linč jer nije ništa strašno rekla ni uradila. Ona ima prava da misli i kaže svoj stav. Nervira me što ljudi hejtuju gluposti i male stvari. Mislim da ljudi traže da se za nešto uhvate samo da bi osuđivali - rekla je ona, pa otkrila kako su njeni najmiliji reagovali tokom karijere na priče koje su je pratile.

- Dugo sam ja u ovom poslu, u principu je tata uvek bio za to da mi se stavi što veća i lepša slika. Njemu je to imponovalo i to je tako komentarisao dok mama sve doživljava stresno i ja nju tešim i govorim da nema potrebe da brine. Mene do sada niko nije trebalo da teši.

Spomenula Milicu Todorović

Živkovića je otkrila da Milicu Todorović još uvek nije posetila otkako je postala majka.

- Ostavila bih Milicu da uživa u majčinstvu i svom detetu. Nisam još uvek išla da vidim bebu, hoću da beba još malo poraste.

